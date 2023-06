Las reflexiones de Domingo Mederos, el Pollo de Gáldar

Uno de los mejores luchadores que ha tenido el deporte autóctono, en especial en la década de los 30 del pasado siglo, fue Domingo Mederos, más conocido como el Pollo de Gáldar. La prensa lo conocía como «el caballeroso deportista y fino luchador». También se le recuerda como campeón de Canarias en 1932. Pedro Rodríguez «el Pollo de las Canteras», que llevaba 58 desafíos consecutivos sin ser vencido, se encontraba en frente con el norteño, que le daba las tres seguidas en Tenerife y se convertía en el mejor de las islas.

Mederos era además muy crítico con los luchadores que no seguían los valores sagrados de la lucha canaria o aquellos que solo ganaban por su corpulencia no por la habilidad, técnica o inteligencia para luchar. Lo expresaba siempre que tenía oportunidad. Domingo Mederos comenzaba a luchar en serio a los 17 años. Le debe lo que consiguió en la lucha a Pepito Ojeda, al que consideraba «el culpable de que yo me metiera en esto».

Se retiraba a los 42 años, cuando todavía estaba en forma porque una operación de apendicitis lo dejo sin condiciones para luchar. Tenía una posición como la de los boxeadores, con una pierna haciendo retaguardia y la otra emparejada y quizás eso le hizo hacer con su amigo Calero, grandes barridas. «La lucha no tiene más secreto que la colocación. Mi luchador ideal en aquella época es Calero, el hombre que más admiraba pues me servía de espejo en los entrenamientos».

Hubo algunas anécdotas en Tenerife: «Una tarde salimos para Tenerife, Manuel Marrero, el Faro de Maspalomas, Calero y yo. Al llegar nos fuimos de parranda como siempre con Calero y los otros dos se marcharon a descansar. En la luchada, el Faro y Marrero besaron el piso, Calero y yo barrimos. Luego le echamos el sermón. No les da vergüenza que un par de viejos les tengan que hacer su trabajo. En otra ocasión, empecé a limpiar las piedras del terrero y el público me gritaba que estaba ya limpiando la cama. Esa fue una de mis mejores tardes pues barrí con todos los contrarios».

Una foto en la plaza de Toros de Tenerife la comenta como «en esta luchada de Camurria y Juan Primera de 1931, a ver cuando el hermano Alfredo haga una lucha como esta. Miren su estilo, tirando hacia atrás para no hacerle daño. El hermano Alfredo, ni la colocación ni el estilo que tiene Alfredo, ni lo conoce ni en cuatro años se echa una parecida». Parece que el destinatario puede ser Alfredo Martín «el Palmero».

Dos luchadores de potencia como el «Pollo de Arrecife» y el «Pollo de Máguez» tampoco se libraban de sus pensamientos críticos. «Heraclio Niz era potente y sacaba bien a los chicos, pero con los grandes se paraba, pues entrenaba poco». Sentía devoción por los luchadores con técnica y comportamiento noble. «Manolín Suárez es uno de los mejores luchadores de Canarias, se sabe colocar bien, hace luchas bonitas y seguras. Es muy educado en las luchas y con el público. Era hermano de Miguel Suárez «Lito», capitán del Adargoma».