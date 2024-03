«El reconocimiento oficial a los Barranquera es algo que ilusiona a toda la lucha canaria»

Perteneciente a una saga ilustre de luchadores, José Trujillo (Telde, 1951) presume de estar en la brega desde antes de nacer. «Estando embarazada de mí, mi madre se puso la ropa de mi hermano Manolo y se agarró con mi padre en un pequeño terrero que había en la casa. Por eso cuando me preguntan que cuánto tiempo llevo en la lucha canaria digo que más que toda mi vida, en concreto, desde seis meses antes de nacer», detalla. Luchador, entrenador, seleccionador, dirigente, benefactor.... Enumerar su historial en del deporte vernáculo es como ponerle puertas al campo, igual que si se entra en la trayectoria de sus hermanos mayores, Manolo y Paco, ya fallecidos, o Juan. Los cuatro, que llegaron a coincidir en el extinto Unión Las Nieves del Lomo Magullo, escribieron una historia que es patrimonio de la disciplina que dignificaron. Empujado por el clamor de clubes y federaciones, Barranquera IV ha emprendido una carrera para que Telde, como ya ha hecho con otros históricos de la lucha, brinde el pertinente tributo a su sangre. Y destila ilusión y emoción al sentir que el alcalde del municipio, Juan Antonio Peña, ha adquirido «un compromiso personal» en sacar adelante esta iniciativa.

-Todo empezó por un clamor popular y parece que va a ser realidad lo del reconocimiento institucional a los hermanos Barranquera.

-Así es. En un principio únicamente quería que el homenaje de Telde fuese para mi hermano Manolo, del que el próximo verano se van a cumplir dos años de su fallecimiento. Pero muchos clubes, compañeros de la lucha canaria, los dirigentes de la federaciones o aficionados me sugirieron que era mejor idea abarcar a todos los hermanos y que ese reconocimiento fuese más familiar que personal. Y así lo hice. Dimos entrada por el registro del ayuntamiento de Telde a esa petición que está en curso y que, gracias al actual alcalde, Juan Antonio Peña, parece que va a llegar a buen fin.

-¿En qué se va a traducir? ¿Una calle? ¿Una plaza?

-La idea es que se dé nombre a un espacio en el entorno de La Barranquera. Allí ya hay varias calles con nombres de luchadores. Si no quedan calles libres, lo mismo sí se puede designar a alguna urbanización que hay. Falta concretarlo. Pero todo va por ahí.

-¿Y para cuándo?

-El alcalde me ha dicho que en noviembre tendrán lugar las distinciones y honores a personalidades del municipio, después del preceptivo estudio y aprobación en una mesa que se designa para ello. Según me ha trasladado, esa puede ser la fecha para que todo tome forma de manera concreta.

-Tener al alcalde como apoyo es una baza imbatible...

-A mí me emociona la manera en la que él se ha tomado todo esto. Desde que estaba en la oposición fue una de las personas que me animó a seguir adelante en este proyecto y ahora, que ya ostenta el gobierno de Telde, ha mantenido ese compromiso. Me ha atendido al teléfono, me ha recibido en su despacho y siempre con palabras de ánimo y optimismo en todo. Con la cantidad de asuntos que debe tratar, con la agenda que tiene, que me atienda de esa manera es algo que a mí me deja sin palabras. Es más, en mi ánimo de no molestarle le comenté la posibilidad de que delegara en otra persona y me dijo que preferería seguir llevando este tema, que quería estar al tanto de todo. Me ha demostrado que es un hombre de palabra.

-¿Vislumbra, entonces, ese momento tan esperado?

-Me llaman de todas las islas, me preguntan en los terreros... No soy yo o la familia que queda los que esperamos esto. Noto, y así me lo dicen, que es algo que ilusiona a toda la lucha canaria. Mi hermano Manolo defendió la lucha canaria y su tradición hasta su muerte. Puso dinero de su jubilación, de su bolsillo, cuando expandió la lucha en Cuba. Hizo verdaderas locuras si se analiza con la perspectiva del tiempo. Vivió y quiso este deporte como pocos. Nació en Arguineguín e hizo mucha vida en Ingenio, pero Manolo dejó una huella en Telde que nadie ha podido olvidar. Se sentía teldense y, al igual que siempre quiso morir en Cuba, como así sucedió, también dejó dicho que parte de sus cenizas estuvieran en Telde, en La Barranquera, voluntad que hemos cumplido. Y tanto yo como Juan o Paco también quisimos seguir su ejemplo, al ser el mayor, y aportamos todo lo que pudimos. Ese legado todos lo reconocen. Y, por ello, cuando desde el ayuntamiento de Telde ya definan todo, irá dedicado a nuestro deporte. Aquí el protagonismo es por y para la lucha canaria por encima de todo.

-¿Es verdad que no es su única batalla en curso esta del reconocimiento a los Barranquera?

-Es de justicia seguir reivindicando que se abra de una vez el terrero de Las Huesas porque en Telde hay muchísimos practicantes de lucha que únicamente tienen disponible un terrero, el del Lomo Cementerio. El trabajo del Castro Morales, que tiene representación en todas las edades y categorías, merece que se le habilite una instalación en condiciones porque, ahora, tiene que hacer verdaderos malabarismos para que todos sus luchadores puedan entrenarse y, a veces, ni así es posible. Por eso también le recordé al alcalde esa necesidad y creo que, junto a la ayuda de la consejería de Deportes del Cabildo, se va a poder solucionar.