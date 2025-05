El proyecto «la lucha en los hoteles» prosigue con éxito

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Martes, 13 de mayo 2025, 15:01 Comenta Compartir

Desde hace poco más de un mes se iniciaba un proyecto de llevar la lucha canaria a los hoteles de la zona sur y suroeste de Gran Canaria, que el club Castillo tenía en mente y preparado hace un tiempo. Tras encontrar el apoyo del cabildo insular de Gran Canaria ya lo está llevando a cabo y con una buena acogida.

La intervención de uno de los vicepresidentes, Augusto Hidalgo y del consejero de turismo, Carlos Álamo, ha sido decisiva para que pudiera ponerse en marcha gracias a su apoyo. El mismo consiste en visitar los hoteles, realizando exhibiciones de lucha canaria con luchadores y luchadoras del propio club, contando un poco la historia de la misma e incluso invitando a participar en alguna agarrada a los turistas que allí se encuentran, a los que se le facilita la ropa de brega.

El tatami se suele instalar en las cercanías de la piscina por donde transitan numerosos huéspedes, ya que se quiere llegar al mayor número posible de ellos.

En el club están muy satisfechos con esta labor de promoción, que están llevando a cabo en una zona turística importante en Canarias y con ello lograr visibilizar nuestro deporte vernáculo, llevándolo a donde están los visitantes alojados, en esta primera fase, ya que se está estudiando una segunda, donde se les trasladaría también a las luchadas de competición y siempre con una explicación en su idioma, de lo que es la lucha canaria y lo que significa.

Hasta el instante ya se han visitado el Eugenia Victoria, el Escorial y el Duna Mary. Para esta semana está previsto el Cordial Mogán, donde se realizará la promoción.

El club sureño además de esta labor en los recintos hoteleros, también la ha iniciado en los colegios de la zona, habiendo pasado ya por las localidades más próximas como el propio Castillo del Romeral y Juan Grande.

El presidente del club, Pacuco Guedes, se mostraba satisfecho por el trabajo que se conozca la lucha canaria fuera de los terreros y la labor de captación que están realizando en colegios. «Gracias al cabildo lo podemos hacer y no dejaremos de promocionar la lucha allá donde nos llamen, porque es parte de nuestra cultura y si los canarios no cuidamos lo nuestro no sé quién lo hará. Queremos que los visitantes sepan de ella, se puedan poner un traje de brega y divertirse, en esta fase del proyecto», comentaba a este periódico.