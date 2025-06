Fuga de talento: dos puntales juveniles se van a La Palma

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 30 de junio 2025, 14:46 Comenta Compartir

El Bediesta palmero ha pescado en el mercado grancanario, haciéndose con los dos puntales de la selección juvenil de la isla, Malick Ndiaye, del Castro Morales y Héctor Zerpa, del San Bartolomé de Tirajana.

El hecho de perder a sus mejores juveniles no ha hecho gracia en ambos clubes, pero es la ley del más fuerte económicamente y suele ocurrir que los que destacan de esa categoría, al final de cada campaña, terminen en otras islas que mueven más presupuestos.

Héctor Zerpa, con la camiseta de la selección de Gran Canaria.

El club teldense había presentado en sus redes sociales que sus juveniles, campeones de Canarias la pasada campaña y subcampeones en la actual, se habían comprometido para la temporada venidera, por lo que la salida de Malick para La Palma ha sido una sorpresa y una daga en el corazón del club. No desean hacer manifestaciones al respecto. Tampoco en San Bartolomé están felices con esta decisión, ya que Zerpa era un pilar importante en su proyecto de luchar en primera la campaña 2025-26.

Muchas ofertas

«Lo único que puedo decir es que nuestros juveniles están recibiendo ofertas, algunas son astronómicas, de otros clubes también, pero al menos el resto se mantiene ya que todo en la vida no es solo dinero», comentaba el presidente del Castro Morales, Jaime Rivero.

Quedaba la duda de la razón por la que no luchó la final de tercera del pasado viernes. «Se puso en contacto con nosotros durante la semana, que tenía molestias en una rodilla y el mismo viernes confirmó que seguía igual y no podía luchar. Aunque estaba convocado lógicamente no participó. Tiene compromiso hasta el 31 de julio, como todos, y confío que siga bregando lo que nos queda hasta esa fecha», añadió el dirigente.

En relación a otros temas importantes, confirmaba en cuanto a la puntalía del equipo algo que se viene barruntando desde hace tiempo: «Deseamos que Kevin Acosta sea nuestro puntal A en Primera, con cuatro DB y cuatro DC. Seguimos acercando posturas y pienso que está bien encaminado, al menos por ahora».