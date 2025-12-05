Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Borito Sánchez, en su domicilio y con las distinciones recientemente recibidas. Foto: Pedro Reyes

«Mi concepción es idealista y por eso veo la lucha como arte y espectáculo»

Lucha canaria ·

Borito Sánchez, reconocido por el Gobierno de Canarias por su contribución a los terreros, reflexiona en voz alta camina de sus 94 años

Pedro Reyes

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:52

Comenta

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha inaugurado un acto anual de puesta en valor a las 61 federaciones establecidas y dentro de ellas, a personas que, por su labor, son merecedores de tributarles un reconocimiento general. A propuesta de la Federación Canaria de Lucha, fue nominado Salvador Sánchez, Borito, con 77 años dedicados al vernáculo deporte, en el que ha sido de todo. Fue un gran luchador, pero también destaca en sus trabajos de investigación, divulgación de la lucha canaria, escritor y todavía sigue en activo. A sus casi 94 años de edad, así reflexiona.

–¿Cómo se enteró de este reconocimiento?

–Yo oía por ahí rumores, hasta que un día, de la Dirección General envían un recado telefónico para que esté el 27 de noviembre en el Pueblo Canario para un reconocimiento y mi mujer, que fue la persona que atendió la llamada, puso el nombre de la Directora General de Deportes Autóctonos, Lorena Hernández. Supongo que fue ella la que llamó.

-¿Qué se siente después de tantos años y que le hagan un reconocimiento público el Gobierno de Canarias?

-Durante mi vida me han hecho algunos otros reconocimientos por parte de personas, asociaciones e instituciones y a todos les doy las gracias. Para mí es un agradecimiento infinito por ello y por supuesto al Gobierno de Canarias.

¿Qué ha significado para usted?

-Yo llevo 77 años ininterrumpidos sin pensar en nada. Cuando en la ancianidad de mi edad se logra un estímulo como éste, resulta muy agradable.

Borito, en su época como luchador.
-¿Cree que la lucha canaria le debe un homenaje multitudinario como se le han hecho a otros luchadores?

-No soy yo el que tiene que opinar sobre ello.

-¿Está yendo a ver luchadas?

-Hace tres años que no voy a los terreros de lucha por razones antipáticas y de poca atención, para no profundizar, pero la sigo por la televisión. Son muchos años en esto. De joven la lucha me captó cuando iba verla con mi abuelo y por ello soy un paladín de la lucha canaria y lo concreto es que mi identidad léxica, aspiro a que sea de todos los luchadores. Está compuesta por los siguientes términos; conocerla, hacerla propia, practicarla, amarla, difundirla, defenderla y asociarla. Aspiro que sea la identidad de todos los bregadores ya que este ha sido mi comportamiento, mi identidad léxica. En 1948 cuando hablé con Abel Cárdenes en Triana, ahí empezó mi conexión.

¿Qué le parece la lucha actual?

-Estamos hablando de un deporte llamado lucha, actividad, espectáculo y no puede ser eso de una amonestación por pasividad, dos amonestaciones, tres amonestaciones, etc. Las amonestaciones habría que reducirlas a lo máximo en beneficio de las luchas y en los entrenamientos, motivar a los luchadores para actuar, nada de separarse. La lucha es espectáculo, es arte y eso hay que estimularse, no la separación, que es lo contrario. Es un poco idealista, pero es mi concepción de la lucha canaria. Soy participe de eliminar los comités de disciplina. Los sustituiría por otro cuyas singularidades serían educar a los luchadores. Primero los advertiría y les diría lo que deben hacer y cuando incumplan, pues se les sancionaría. Son los entrenadores y mandadores los que han de enseñar que la lucha es un deporte de arte, de actividad, de demostrar conocimientos de ataque y defensa, respetando los valores y deben de partir de ahí. Además deberían leer en cada entrenamiento un par de artículos del reglamento. Creo que es necesario para que sean consecuente con la normativa. Es una manera, en mi opinión, de que el espectáculo mejore.

-¿Si fuera presidente de la federación qué medidas tomaría?

-Además de lo dicho, si en todos los continentes hay luchas autóctonas, no sé cuál es el problema para que se celebren dos o tres luchadas internacionales, y se irían concretando para algún día constituir una federación de luchas tradicionales. Cuando se consigan estas confrontaciones habituales durante el año, se estará en el camino para que se constituya esa federación internacional, cumpliendo con las normas del COI. Cuando se cumplan todas las condiciones, en las competiciones internacionales o tenga mas puntos y dentro del COI a los ganadores se les invita a las olimpiadas. Esto ya lo escribí en 1954- enseña el recorte de prensa- y por ejemplo ¿Se ha estimulado a las asociaciones canarias en la península para intentar introducir la lucha canaria en esos lugares? Desde 1978 he realizado enseñanzas de lucha en los colegios, incluso a los profesores de EGB para que a su vez enseñaran un poco de lucha canaria a sus alumnos, pero eso quedó en nada. Tiene que haber un libro de texto con todo lo relacionado con la lucha canaria, pero no solo historia, sino pintura, escultura...

