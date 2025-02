Llamada de auxilio del Club Olimpus Zeus, escuela forjadora de campeones

Reclaman más atención de las autoridades deportivas por su falta de medios logísticos, algo que no le ha impedido cosechar éxitos nacionales

«Necesitamos un practicable de suelo... Pero sin tenerlo, somos subcampeones de España». Es la paradoja que se vive en el Club Olimpus Zeus, escuela forjadora de campeones en gimnasia artística y trampolín pero que, pese a su buen historial de logros en competiciones de ámbito estatal, no ha logrado sensibilizar a las autoridades deportivas de Gran Canaria para obtener ayudas que le permitan disponer de equipamientos y condiciones óptimas para mantener su actividad con todas las garantías. Así lo denuncia Juan José Rodríguez de Rivera, entrenador, gerente e impulsor de la institución radicada en Telde, aunque con domicilio social en la capital («precisamente por problemas para encontrar un espacio adecuado tuvimos que buscar una nave industrial en Salinetas», matiza).

Unos 200 gimnastas de diferentes edades y modalides pertenecen a un escudo fundado en 1993 aunque con actividad regular tras la pandemia. Ha sido en los últimos años cuando el trabajo de todos los entrenadores ha ido reflejándose en los podios. Pero, más allá de las suvenciones ordinarias, no han visto gesto alguno que, en virtud de sus méritos, consideran merecido.

Ampliar Los técnicos David Taisma y Juan José Rodríguez de Rivera.

«Hemos acudido al ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a la consejería de Deportes del Cabildo y al Gobierno de Canarias. Hemos tratado de explicarles nuestra realidad. Los costes de tener que acudir fuera de Canarias a competir. Queremos ir al Mundial de trampolín de Pamplona pese a no tener material adecuado y seguir dando prestigio a Canarias en nuestro deporte... Pero, de momento, no hemos tenido la respuesta que esperábamos. El club lo mantienen los padres con las cuotas y mil sacrificios que hay detrás.Hay una carencia de instalaciones tremenda, pues solo en el Jesús Telo podríamos entrenar y casi nunca está disponible y el proyecto de habilitar otro espacio específico, que impulsó el anterior consejero de Deportes del Cabildo, ha quedado en nada. Es muy desalentador ver cómo se nos da la espalda pese a que disponemos de argumentos para pedir lo que requerimos», añade esta voz autorizada, con más de tres décadas de experiencia en la materia.

Ampliar Cuerpo técnico del club.

Subvenciones contradictorias

Otra paradoja que se ha encontrado el Club Olimpus Zeus en su lucha contras las adversidades y la burocracia viene con las ayudas a deportistas individuales. «Presentamos las solicitudes de nuestros gimnastas de 8 a 15 años que deben ir a tierras peninsulares a competir con el costo que eso implica y logrando grandes resultados. Salieron todas denegadas porque se dice que no compiten a alto nivel. ¿Pero a qué nivel puede estar un niño o una niña de 10 años? Es increíble que no se tenga en cuenta la edad y que se generalice de esa manera tan absurda. Ningún organismo apoya a la gimnasia ni a la formación de gimnastas. Y no somos menos que otros deportes», insiste Juan José Rodríguez de Rivera, «cansado» de tocar a todas las puertas pero impermeable al desaliento porque, anuncia, «nada ni nadie nos impedirá seguir con la labor con la cantera».