Lionel Medina: «Voy a intentar mejorar mi registro»

Lionel Medina (Las Palmas de Gran Canaria, 1999), del barrio marinero de San Cristóbal, sigue poniéndose a prueba. Este joven surfero que quiere «mejorar los registros», ya es uno de los mejores especialistas cogiendo olas de la isla de Gran Canaria. «Desde los once años estoy involucrado en esta disciplina«. Impulsado por su familia y amigos del barrio, Lionel asegura haber tenido suerte al encontrar el respaldo de Decathlon, puesto que «ellos han sido imprescindibles para poder seguir acudiendo a eventos que se desarrollan en otros continentes».

-¿Cómo afronta este nuevo periplo por Sudamérica?

-Afronto esta competición con muchas ganas e ilusión. Estaré cerca de dos meses fuera. Voy a Chile, paso por Perú y finalmente acabo en Brasil. Somos muchos canarios, pero yo viajo con Willy Luján y Javi Domínguez.

-¿En qué consiste el circuito mundial?

-El torneo se basa en diferentes pruebas, desde el primer campeonato empieza el ranqueado el top-16 del año pasado, pero a medida que vas pasando circuitos y pruebas van entrando los que estén un poco más abajo en ese ránking.

-¿Cómo se siente al estar en el Top-16 mundial en lo que más le gusta?

-Estoy en el Top 13 después de mis registros del año pasado que estuve en Sudamérica también. Empecé desde lo más bajo, tuve que pasar por muchas rondas. En los dieciseisávos es donde te encuentras a los cracks; Amaury, Pierre-Luis, todos los máquinas. Pues el año pasado empecé desde ahí. Competía contra otros participantes que habían tenido mejores oportunidades que yo en el mundo del Bodyboard. Así que costó mucho llegar a ese top, pero estoy muy contento ahora. Cuesta mucho. Este año voy a intentar hacerlo mejor o igualar mi registro al menos.

-¿Qué espera a nivel individual?

-Pues yo me veo capacitado para hacerlo al menos igual que el año pasado, pero me gustaría batir mis registros. Eso sí, sin olvidarme de disfrutar y surfear que es lo que más me gusta.

-Dentro del bodyboard, ¿qué es lo que mejor se le da?

-Lo que mejor se me da a hacer en las olas es el Backflip, es la maniobra que más practico y la que más me ha resuelto en circunstancias complicadas dentro del mundo de la competición.

-¿Cuándo empezó su sueño de vivir en las olas?

-Empecé en el mundo del Bodyboard cuando apenas tenía 11 años con mi primer buggy amarillo muy grande. No habían tallas pequeñas en aquel entonces. La madre de un amigo fue la primera que me regaló uno, luego mi padre ya me ofreció uno de mi talla. A raíz de ahí, empezó mi progresión hasta tener algún Sponssor. Estuve con una marca chilena que me trae buenos recuerdos, puesto que gané el Frontón King con ese patrocinador. Actualmente estoy con Decathlon y estoy muy agradecido porque han sido imprescindibles para poder seguir acudiendo a eventos que se desarrollan en otros continentes. Bajo mi punto de vista es el empujón que necesitaba para tener un nombre propio en esta disciplina.

-¿Dedica todo su tiempo al bodyboard?

-No lo hago como si fuera mi trabajo porque no tiene las mismas posibilidades que el fútbol por ejemplo. Es un deporte que está en crecimiento y por lo tanto, aún no te da para vivir. No tiene tantos patrocinios ni visualizaciones como otras modalidades. Sin embargo, la IBC World Tour está haciendo una gran labor para que esta disciplina avance. Parece haberse quedado un poco estancada, pero juntos vamos a intentar que crezca poniendo cada uno nuestro granito de arena.