Lara Cellier se baña en oro

La palista del Real Club Náutico Gran Canaria Lara Cellier se proclamó este fin de semana campeona de Europa en la categoría sub-23, tras participar como parte del equipo seleccionado por la Federación Española de Piragüismo en el Campeonato Europeo de Kayak de Mar, la ECA Ocean Racing 2024 que tuvo lugar en aguas de la isla portuguesa de Terceira, en Azores, del 12 al 14 de abril.

Dentro de esos días la organización debía elegir la jornada con las mejores condiciones para una única regata, pero finalmente estas fueron tan extremas, con vientos superiores a los 30 nudos y olas de tres metros, que lo que en principio debía ser una carrera de 26 kilómetros por la costa de Terceira hubo de convertirse -por la seguridad de los deportistas- en un circuito de 12 kilómetros dentro de la bahía.

Cellier supo adaptarse a los cambios y consiguió ese oro, que es el primero español en la categoría sub -a juvenil, pero al no haberse alcanzado el número mínimo de inscritos no se convocó, y la Federación decidió que compitiese en una superior.

Era además su debut en un campeonato europeo, -no en un Mundial, donde consiguió la segunda plaza el pasado mes de septiembre en la categoría juvenil- y ahora, de regreso a Gran Canaria, afronta los próximos campeonatos de Canarias y España con «mucha confianza».