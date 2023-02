Juan Ruiz: «El Roque Nublo es un premio que pertenece a toda la familia del Guaguas»

Juan Ruiz (La Aldea de San Nicolás, 1953) es un presidente feliz al frente del Guaguas. Palabras mayores cuando se trata de un dirigente que fue actor principal en los años dorados del club más laureado de Canarias, cuando arreciaban los títulos en un Centro Insular lleno a reventar o, más recientemente, con la refundación que devolvió el escudo a la cima. Pero la actualidad la marca una racha de triunfos asombrosa, dieciséis consecutivas en otras tantas jornadas de la Superliga, lo que nadie en Europa, y la concesión del Roque Nublo de Deportes por parte del Cabildo de Gran Canaria como tributo a su exitosa historia y legado.

–Equipo invicto, Copa del Rey en Soria dentro de dos semanas, distinción con el Roque Nublo...

–Es un momento muy dulce en todos los sentidos. En el equipo hay una gran armonía, con todos los jugadores comprometidos al máximo, jueguen más o jueguen menos. Saben que para mantener el Guaguas a este nivel es fundamental el trabajo diario, la implicación y el esfuerzo. Ahí está el secreto, porque con la calidad que tienen, si lo dan todo, pasa lo que pasa: ganan siempre.

-Un Guaguas ganador después de la campaña pasada en la que no se cubrieron expectativas.

-De momento solo hemos ganado partidos, pero mi seguridad es que ahora que llega la hora de la verdad con la disputa de los encuentros decisivos para los títulos, van a llegar los campeonatos. Tenemos una meta y hay un premio adicional, como así se lo he dicho a los jugadores, si terminamos la temporada sin perder en Liga y Copa.

-¿Le está pidiendo al equipo la excelencia?

-Exacto. El nivel actual es top, pero el Guaguas, desde siempre, debe perseguir siempre lo máximo, superarse, ir a por más. Yo he felicitado a jugadores y técnicos por todo lo que han hecho, pero hay que seguir.

-Predijo en verano que había mejor plantilla y que así se vería en la cancha. ¿Esperaba que con este nivel y solvencia? ¿Podía imaginar que este Guaguas dominaría en España con tanta contundencia?

-Sí. Todo viene de una planificación estudiada y medida. Hemos renovado mucho la plantilla, pasando de una media de edad de 34 a 26 años. Y la mentalidad es afrontar cada partido como una final, cada punto como si fuese el último. Nuestra aspiración es la de estar entre los mejores del mundo. En 2022 quedamos en la posición 47 y la idea es meternos entre los veinte primeros dentro de un año.

-¿Europa ha sido la asignatura pendiente en las últimas campañas?

-En los dos últimos años quedamos en la quinta posición de la competición continental y este año hubo mala suerte. Perdimos el set de oro fuera de casa. Lo volveremos a intentar.

-Su caballo de batalla siempre ha sido recuperar la afición, el mayor patrimonio que tuvo el club a finales del siglo pasado. ¿Cómo va el plan?

-Seguimos avanzando y ahora estamos desarrollando visitas semanales a colegios de Gran Canaria para que los jugadores den charlas a los niños sobre el voleibol, el club, el deporte de alta competición... Hay que llegar a los más jóvenes, engancharlos como ya una vez hicimos.

-¿Sigue convencido de que llenarán el CID de nuevo?

-Convencidísimo. El 12 de marzo recibimos al Unicaja en partido televisado, un duelo espectacular, primero del año 2021 contra el primero del año 2022, y ese día se verá una gran entrada. Y para los playoff del mes de abril seguro que agotaremos el aforo. Estamos trabajando en esta campaña para que el CID vuelva a ser lo que fue con el Guaguas.

-A corto plazo llega la Copa del Rey en Soria (24, 25 y 26 de febrero) que no se puede escapar...

-El equipo ganará la Copa.

-Y en marzo, ese Roque Nublo de Deportes que le hace especial ilusión recoger. No es un título oficial, pero casi.

-El presidente del Cabildo ya me dijo el año pasado que éramos merecedores de este galardón cuando se lo dieron al Olímpico y ahora, al fin, recae en el Guaguas. Siempre hemos dicho que Antonio Morales fue una de las personas que confió mucho en este proyecto a pesar de haber surgido en una coyuntura tan complicada como la de la pandemia, asumiendo riesgo enorme por mi parte y la de todos los que me acompañaron. Y entonces, Morales dijo unas palabras que nunca se me olvidarán cuando nos recibió en la Casa Palacio: «La vuelta del Guaguas es una gran noticia no por lo que nos dio, que fue mucho, sino por que nos volverá a dar». Eso nos impulsó a luchar más. Y esa frase se está cumpliendo, pues ya hemos ganado tres títulos en la nueva etapa.

-¿Qué dedicatoria hará cuando recoja este premio?

-Es un premio de toda la familia del Guaguas. De los fundadores, con Felipe Nuez a la cabeza, los canteranos, entrenadores, jugadores, dirigentes, empleados, aficionados, empresas que nos patrocinan, instituciones que nos apoyan... Como presidente, me acordaré de todos en los más de 45 años de historia que ya tenemos. Siendo el club más laureado de Canarias tras la desaparición del Marichal, mucha gente me decía que no comprendía que el Guaguas no tuviese un premio del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Gran Canaria o del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hablamos de un premio honorífico, de prestigio, sin connotaciones económicas. Ya se ha hecho justicia.

-¿Un aliciente más para seguir?

-Así es. Quiero que en ese acto, si es posible, estén todas las empresas que nos apoyan para que vean la dimensión del Guaguas. Un Guaguas que se apoya en tres factores de éxito: estrategia de saber a quien fichar, la perseverancia y el optimismo.

-Futuro a medio y largo plazo. ¿Está estructurado el Guaguas para cuando Juan Ruiz decida dejar la presidencia?

-Quiero estar hasta el año 2026, cuando cumplimos los cincuenta años. Mientras me acompañe la salud, por ilusión y empeño no va a quedar. Luego veremos qué sucede, pero queda por delante bastante tiempo y estamos trabajando en que el Guaguas sea fuerte a todos los niveles y no dependa de nadie. Hemos aprendido del pasado y no se puede permitir que este club vuelva a desaparecer. Conmigo o sin mí, el Guaguas debe seguir siendo un club campeón y modélico en todos los sentidos y así ocurrirá.