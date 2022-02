Iván Raña, listo para La Titánica: «Las carreteras de Gran Canaria son perfectas»

Campeón mundial y campeón europeo de triatlón, campeón mundial en acuatlón, ha sido olímpico hasta en tres ocasiones y ha ganado dos Ironman. Con este impresionante palmarés no es de extrañar que a Iván Raña se le considere como el pionero del triatlón en España. Un amante de lo extremo que lo mismo corre descalzo que termina la temporada pilotando un coche de rallye. El gallego acaba de anunciar su retirada como triatleta profesional para poder disfrutar de lo que le gusta. Y Gran Canaria le gusta tanto que una de sus primeras citas deportivas tras el anuncio de su retirada es la Free Motion Desafío La Titánica, que se celebra en la isla el próximo 19 de marzo y en la que va a poder disfrutar de su pasión por la bicicleta y su amor por los retos más extremos.

-A alguien como usted, amante de los desafíos, ¿qué le ha hecho escoger precisamente este desafío?

-Primero el entorno, es un sitio tremendo, las carreteras de Gran Canaria son perfectas para perderse y no querer volver a casa. Es un desafío, pero con gusto. Sabemos que nos vamos a llevar una pequeña paliza, pero es con gusto porque el paisaje acompaña tanto y es tan, no sé, tan entretenido el rodar por ahí que al final, bueno, sabemos que va a ser duro, pero en un entorno único.

-138 km, desnivel acumulado de casi 3,500 metros, curvas y rampas de una dureza extrema ¿qué se hace para estar preparado física y mentalmente?

-Primero hay que tener claro a lo que te vas a enfrentar, ahí ya cuando lo tienes claro ya estás preparándote mentalmente para poder medir tus fuerzas. Y el tema físico viene de la mano, cuando sabes a lo que te enfrentas gestionas mucho mejor el esfuerzo y el que vaya allí pensando que es una carrera facilita o llana, lógicamente no lleva la suficiente preparación físicas ni psicológica, se va a dar con un muro.

-Conoce la isla de Gran Canaria, te hemos podido ver en la Gran Canaria Bike Week, por ejemplo. ¿Cómo describiría el recorrido de la Free Motion Desafío la Titánica?

-No sé la imagen que puede tener la gente de Gran Canaria, la imagen que tenía yo antes de conocerla era la de una isla y te imaginas que es pequeña. Pero llega un momento en que tú te empiezas a meter por esas carreteras que no se acaban…y llegas a una subida, y dices, llevo aquí una hora subiendo, y ahora bajo y ahora vuelvo a subir ¡y la isla no se acaba! ¡Y no llegaste ni al centro!

-¿Cuál cree que será el será el punto más duro?

-El Valle de las Lágrimas…es que, claro, ya sólo el nombre te indica que va a haber dolor…jajaja, pero al final yo creo que la tercera subida va a ser más dura porque viene de otras dos, y como es tramo libre, aunque te vayas regulando… En los otros dos tramos es más tranquilo, vas comiendo y bebiendo, te vas recargando energía y cuando llegas ahí lo das todo, por eso creo que la última se va a hacer larga.

-¿Y el paraje más impresionante?

-Cuando vas dejando el mar de espaldas y empiezas a subir es una sensación muy guapa, creo que la primera parte es un tramo más entretenido, pero ya cuando te metes por la isla en las entrañas de la isla, ya en el centro…buff donde normalmente hay poco tráfico, y la sensación de rodar por esas carreteras con ese silencio… sólo oyes la rueda o los cambios del chico que va al lado. Es una sensación que hay que aprovecharla, no todos los días puedes rodar por esas carreteras, con esa paz. Cuando te vas metiendo por el interior de la isla, dentro de esos barrancos, por esas carreteras que se retuercen y sin tráfico, trazando la curva…la disfrutas de otra manera.

-Para alguien que ha rodado por medio mundo, ¿por qué cree que tantos equipos profesionales escogen Gran Canaria como lugar de entrenamiento? ¿Cómo compararía la isla con otros lugares del planeta?

-He estado en islas como Hawái, que me encanta, tiene un aire muy parecido, tiene selva, tiene playa, más desértica…pero sí que es cierto que en Gran Canaria hay rutas más de ciclista y los coches incluso respetan mucho más, están más hechos al ciclista. Y eso hace que el atractivo para los equipos profesionales sea muy grande, poder ir a rodar tranquilos, poder hacer puertos de alta montaña en los que puedes estar dos horas subiendo…eso en Europa lo puedes hacer, pero tiene que ser en verano ¡y con suerte! porque te puede caer una nevada también. En Gran Canaria puedes subir hasta 2.000 metros es muy difícil que te nieve ahí. Lo que hace atractivo es que puedes hacer puertos de alta montaña, pero con una temperatura tremenda.

-Acaba de anunciar tu retirada como profesional. ¿Con qué mentalidad llega a esta carrera?

-Primero con la idea de estar en una isla que me encanta, casi soy medio canario, llevo desde el 97 yendo a Lanzarote, La Palma y sobre todo a Gran Canaria que es la isla que más he visitado y ya es como una especie de algo más cercano, me siento muy cómodo en la isla porque he rodado por ahí desde hace años, y el competir ahí me gusta más. Es como cuando pasa la carrera por debajo de tu casa. No vivo allí pero sí son las carreteras por las que he entrenado, y ahí ya es un tema más sentimental. ¡Pero sí es cierto que yo en el tramo libre y cuando me dejen voy a dar todo lo que puedo!

-Siendo los rallyes una de sus pasiones y ahora que no tienes la presión de la competición ¿le veremos pilotando en Gran Canaria?

-Precisamente estuve hablando de rallyes con mi hermano, siempre al final de temporada había algo de rallyes. Y quizás el de Canarias que se puntúa siempre súper alto, correr en seco tiene que ser brutal y exprimiendo el coche. Seguro que sí, que algún día me veis. La mountain bike también me encanta, de hecho, mi cuenta pendiente ir a Gran Canaria para hacer mountain bike.

De momento la siguiente cita es la Titánica, ¿qué recomendaría a los ciclistas?

-Tienen que ir dos o tres días, y disfrutar de la Titánica, del entorno, de laS casitas, de los restaurantes pequeños por la montaña, por la playa…de la cultura canaria, desde el 97 no he dejado de ir, me quedé enganchado y quizás sea el mejor sitio de Europa para vivir en invierno, vivir entorno a la playa, la naturaleza, la gente canaria, lo abierta que es…es algo que hay que disfrutar en conjunto ¡y si encima te gusta la bici te lo ponen a huevo! No puede ser de otra manera.