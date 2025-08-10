Isabel Martínez y Ramón Díaz, vencedores de la Copa Erskine 2025

Ambos, que lideraban sus categorías desde el sábado, mejoraron sus resultados el domingo para alzar el centenario trofeo del Real Club de Golf de Las Palmas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 10 de agosto 2025, 18:03 Comenta Compartir

El Real Club de Golf de Las Palmas coronó este domingo a Ramón Díaz Gascón e Isabel Martínez Guerra como campeones de la Copa Erskine 2025. El torneo, uno de los más antiguos del golf nacional al haber sido donado en 1902 por Kennedy Erskine, reunió a 65 jugadores y se disputó bajo la modalidad eclectic, en un campeonato marcado por el intenso calor que se está viviendo durante los últimos días en Gran Canaria.

En categoría masculina, Ramón Díaz Gascón revalidó la victoria cosechada el pasado año tras firmar una espectacular segunda vuelta de 62 golpes, mejorando los 66 de la primera jornada, para alzarse con el título. A solo cuatro golpes se quedaron Sergio Calvo Barber y Alejandro Suárez Jiménez, que compartieron el segundo puesto con 66 golpes.

En la competición femenina, Isabel Martínez Guerra selló el triunfo con un brillante registro de 63 golpes en la segunda jornada, mejorando su tarjeta inicial de 69, apretada por los 64 de María Castillo Dolagaray, que finalizó segunda, mientras que María León Torrent fue tercera con una tarjeta de 66.

Ampliar

La modalidad eclectic permite a los jugadores mejorar sus resultados hoyo a hoyo entre la primera y segunda jornada, quedándose con el mejor registro obtenido en cada uno.

Esto convierte la prueba en un reto de regularidad, estrategia y capacidad de adaptación a las condiciones de juego.

Las altas temperaturas que se registraron durante todo el fin de semana pusieron a prueba la resistencia de los golfistas, que tuvieron que gestionar su esfuerzo y mantenerse bien hidratados para rendir al máximo durante las jornadas de competición sobre el verde.

Tradición centenaria

La Copa Erskine forma parte del patrimonio deportivo del Real Club de Golf de Las Palmas, decano en España desde su fundación en 1891, que conserva en sus vitrinas otros trofeos históricos: las copas Palmer (1894), Robinson (1896), Medrington (1904), Pagan (1906) y Cragg (1907), además de la Copa Victory, instaurada en 1919.