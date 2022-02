Los Guanches, Almogarén y Santa Rita, intratables en la Tercera Categoría

La séptima jornada de la liga de Tercera Categoría en Gran Canaria sigue dejando a tres equipos comandando la tabla, Los Guanches, Santa Rita Autos Rosso y Almogarén Queso flor de Valsequillo y postulándose por una de las dos primeras plazas de finalistas.

En el encuentro más interesante del fin de semana, tras los tres del pasado jueves, el Estrella, sin su referente Norberto Morales, que sigue lesionado, no pudo frenar al líder Los Guanches. Los norteños vencían 9-12 en un choque que comenzaban muy bien y con dominando con claridad, 3-9.La media de los de Arucas, con Hautacuperche Cairos, Kristofer Santana y Ahytami Machín, marcaban claras diferencias.

La salida de Yeray Mayor, Néstor Mejías y Acaymo Moreno por los de Sardina, llevó el marcador al 7-9. Mayor se separaba con Chedey Fernández, lo que aprovecharon Roberto Barrios, Luis Gutiérrez y Kristofer Santana para cerrar el marcador definitivo y que les permite seguir en lo más alto de la tabla, por mejor coeficiente que sus adversarios.

El Almogarén Queso Flor de Valsequillo sigue los pasos de los Guanches y ganaba 10-12 al Unión Agüimes Cicar B en las Crucitas. Los de Damián Suárez, la plantilla más completa de la categoría, aprovecharon que los locales no tienen destacados, para lograr un triunfo, que no fue nada fácil, gracias a que emergió un luchador como Doramas Infante, que sostuvo a los suyos hasta el ultimo instante.

Superioridad manifiesta

Con 2-7 en el marcador, gracias a Pedro Rodríguez y Aday Guedes, el de Agüimes comenzaba su recital particular y no dejó que los visitantes ganaran con comodidad, derribando hasta a cinco contrarios, entre ellos a hombres peligrosos como Christer Castaño y Pedro Santana, además de los destacados C , Airam Gordillo y Leandro González, pero tuvo que ser nuevamente Fran Cazorla, por segunda semana consecutiva, el que lograra el punto definitivo para los suyos frente a un Doramas Infante al que ya le fallaban las fuerzas.

Clasificación

1.-Los Guanches 18 puntos.

2.-Almogarén Queso Flor 18 puntos.

3.-Santa Rita Autos Rosso 18 puntos.

4.-Estrella 15 puntos.

5.-Unión Agüimes Cicar B 9 puntos.

6.-Vecinos Unidos Agua de Firgas 6 puntos.

7.-Tinamar 6 puntos.

8.-Unión Doctoral 3 puntos.

9.-Unión Sardina 9 puntos.

.