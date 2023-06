«Gran Canaria lo tiene todo»

Se define a sí misma como una joven malagueña de 23 años estudiante de Derecho, surfista y conferenciante. Con 18 años tuvo una meningitis meningocócica por la que le tuvieron que amputar manos y pies y «lejos de tirar la toalla quise luchar por vivir y disfrutar de la vida.» Tanto es así que en apenas cinco años Sarah Almagro ha sido subcampeona mundial en 2021, bronce en 2022 y dos veces campeona de España. Este fin de semana será una de las deportistas más destacadas de la segunda edición del LPA Surf City No Limit Fundación DISA 2023, prueba perteneciente a la Copa Nacional de Parasurfing que reunirá a campeones nacionales e internacionales de surf adaptado en la playa de Las Canteras del 9 al 11 de junio.

-Sarah, ¿cómo llega a su vida el surf adaptado?

-Yo empecé haciendo bugui con 5 años y con 12 empecé a surfear. Lo hacía como hobby. Cuando me pasó lo de la meningitis, yo todavía estaba en el hospital cuando mis padres me dijeron que tendría que dedicarme a un deporte tanto por mi salud física como mental. No entraba dentro de mis planes el surf, jolín, las manos son para remar y los pies los necesitas para ponerte de pie…Una persona de la playa de donde yo surfeaba me dijo que él se iba a encargar de que yo volviera a surfear. Empecé a nadar, primeros acercamientos a la tabla en una piscina y después en el mar. Me dijo que no íbamos a competir, pero la cosa se nos fue de las manos, nunca mejor dicho…jeje. En el primer campeonato en Coruña ya quedé subcampeona.

-¿Qué le parece Gran Canaria como lugar para surfear?

-El año pasado, en agosto, estuve surfeando en La Cícer. Me encantó. A nivel de infraestructura, hay mucha facilidad de acceso. Las olas están muy bien, tienen bastante energía. Los deportistas adaptados cogemos un suelo muy pequeño, pero es importante que la ola tenga energía. Aquí en el Mediterráneo esa energía no es la misma. Y la gente. Eso es muy importante. Me sentí en Gran Canaria como si estuviera en casa, en Andalucía. Para mí, volver a Gran Canaria y encima hacer un campeonato me parece una auténtica pasada.

-La cultura del surf está muy arraigada en Canarias, eso también ayuda…

-La verdad es que eso es lo que yo busco, llegar a un sitio y sentir la cultura Surfing. Aquí en el Mediterráneo es más postureo, es una cultura de verano. Lo que se respira en las islas, en País Vasco o en Galicia durante todo el año es lo que yo busco.

-¿Se ha planteado venir a Gran Canaria durante el año para sus entrenamientos?

-Sí, eso sería ideal, pero compagino el surf con la carrera universitaria, que es presencial y las conferencias. Así que una ocasión en la que vine a Canarias a dar una charla aproveché para surfear. Yo no podía irme de aquí sin probar las olas. Así que no sería mal plan intentar compaginar el tema de las charlas con surfear en Canarias. Aquí en Andalucía, en invierno yo surfeo, pero paso frío, a las dos horas me tengo que salir. ¡En Canarias en febrero no salí por frío, me salí del cansancio, jaja!

-¿Ve Gran Canaria como posible sede de una prueba internacional?

-Sí, claro. Desde el punto de vista de surf adaptado la gran mayoría de deportistas sufrimos con el tema del frío. Muy especialmente aquellos que tiene espasticidad, se les tensa la musculatura. Yo, por ejemplo, sin manos, no puedo estar todo el rato en movimiento. Ojalá contar con más competiciones en zonas cálidas como Gran Canaria.

-El LPA Surf City No Limit Fundación DISA celebra este año su segunda edición. ¿Qué le parece?

-Me gusta que no sólo se enfoca en la propia competición, sino que se plantean distintas actividades. Eso hasta el día de hoy no le he visto en casi ninguna competición, y sólo en internacionales, en circuitos privados. Pero en el circuito de España no se hace. El surf no es un deporte mayoritario, el surf adaptado menos, pero si se proponen más actividades es un incentivo para que la gente venga a vernos. Y es fundamental dar visibilidad.

-Con 23 deportistas, es récord de participación en el circuito de España.

-Es difícil viajar. El tema de las ayudas, patrocinadores…es muy complicado, nos suelen decir que todavía no es un deporte paralímpico y nos cierran puertas. Y el tema de la inclusión y la igualdad…las palabras están muy bien, pero luego los hechos son muy escasos. Estamos muy agradecidos a una competición como ésta que ayuda con el alojamiento, las dietas y demás, está súper bien. Y agradecemos a la organización que se trate a esta competición igual que a la competición open, normalmente «igualdad» e «inclusión» se quedan sólo en palabras.

-Cuenta con miles de seguidores en redes sociales ¿Cómo lleva esa situación?

-No me dedico sólo a hablar a mujeres o personas con discapacidad sino a un público bastante amplio. Antes no me habían gustado mucho, me parece que la gente suele mostrar una realidad que no es. Es cierto que yo tengo perfiles en redes a raíz de la situación que pasé, era un modo de contar mi vida y, si de alguna manera puedo ayudar a cualquier persona, eso que me llevaba. Yo intento ser como soy. No cuento todo lo que me pasa, pero trato de ser sincera y trato de visibilizar y ayudar a los demás.

-¿Cómo invitaría a la gente a que viniera a disfrutar del LPA Surf City No Limit Fundación DISA?

-Les diría que les vamos a demostrar que los límites no existen. El propio campeonato se llama No Limit, así que, si vienes, te vamos a demostrar que los límites no existen y que cualquier persona puede surfear.