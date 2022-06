El Gran Canaria PRO 2022 reúne este sábado a los mejores deportistas de SUP race paddle surf El sábado, 18 de junio, se celebrará la prueba de stand up paddle surf race en Playa del Inglés

El Gran Canaria PRO 2022 reunirá a los mejores deportistas de stand up paddle surf race (SUP race) este sábado, 18 de junio, en Playa del Inglés. Más de 75 deportistas nacionales e internacionales competirán en las diferentes categorías de la prueba, que será la quinta del circuito internacional de SUP race EuroTour.

La competición contará con la participación de grandes profesionales de esta disciplina, como Duna Gordillo, campeona de España en 2022; Daniel Hasulyo, medalla de oro en el mundial de la International Surfing Association en 2018, y Esperanza Barreras, campeona del mundo en las categorías SUP de Larga Distancia y Beach Race en 2019.

Organizado por la Escuela SecondReef, la prueba cuenta con el patrocinio de la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria, Maspalomas Costa Canaria y Tipsy Hammock.

Numerosos patrocinadores

La presentación de este evento ha tenido lugar esta mañana en el hotel Lopesan Costa Meloneras Resorts & Spa y ha contado con la presencia del director de SecondReef, Eduardo Díaz; el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el actual líder del circuito EuroTour en categoría Sub 10, Noah Díaz.

El organizador, Eduardo Díaz, ha señalado que «un año más la competición reúne a los deportistas más destacados de esta disciplina, como Ty Judson y Esperanza Barreras» y ha agradecido que todos los implicados hagan posible celebrar un evento como este en Gran Canaria.

Además, Díaz ha apuntado que «lo que diferencia a esta competición es su modalidad, en la que se valorará tanto la velocidad como la destreza en las olas, para que los deportistas puedan puntuar en EuroTour». Esta competición es la quinta prueba del circuito internacional, que ya ha pasado por Italia, Portugal, Mallorca y Alicante.

«Sirve para impulsar a los deportistas canarios al panorama internacional»

Por su parte, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, ha señalado «la importancia de que escuelas locales organicen eventos de esta relevancia y, sobre todo, de que apuesten por la base, entrenando a los más pequeños, para impulsar a los deportistas canarios al panorama internacional».

Asimismo, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Henríquez, ha señalado la idoneidad de las playas del municipio « para disfrutar de un enclave único que reúne a grandes deportistas de todo el mundo». Asimismo, ha puesto en valor la combinación entre el deporte y el turismo, «para impulsar a Gran Canaria como uno de los mejores destinos para la práctica deportiva».

El Gran Canaria PRO 2022 se divide en las categorías Juniors, Amateurs, Master y Elite, y contará con varias pruebas eliminatorias, en las que se valorará la combinación entre velocidad y destreza en las olas. Dependiendo de la categoría, las carreras tendrán diferentes recorridos. Los grupos Sub 10 y 12 recorrerán 1,5 kilómetros, mientras que en las categorías Elite, Master y Sub 18 tendrán que completar un circuito de 2 kilómetros. En el caso de la categoría Sub 14, Sub 16 y Amateur, los deportistas navegarán 3 kilómetros.

Habrá categorías junior, amateur, master y elite

El día antes del evento, en horario de 16:00 a 19:00 horas, tendrá lugar el acto de bienvenida, en el que se entregarán los dorsales, se dejarán las tablas en el punto de salida y se procederá a explicar los recorridos.

Disputarán la prueba más de medio centenar de deportistas nacionales e internacionales de la talla de los hermanos Leonard y Claudio Nika, quienes suman numerosos éxitos a nivel europeo y mundial. Además, la escuela apuesta por el deporte base, ya que considera que es de suma importancia para cualquier disciplina. En este sentido, el talento canario estará representado por jóvenes promesas que han despuntado de este centro, como Noah Díaz, de 9 años, y Elisa López, de 12 años, quienes han alcanzado el top 3 de la Copa de España sub 10 y sub 12, respectivamente.

El objetivo de este campeonato de SUP race es apostar por el deporte al aire libre que impulsa un estilo de vida activo, juvenil y autónomo, siendo esta una oportunidad única para acercarse a apoyar a los numerosos deportistas, profesionales de alto nivel en los ámbitos nacional e internacional.

Limpieza de la playa

La organización invita a la población de Gran Canaria y a aficionados a acudir al evento con el fin de apoyar este deporte, que se encuentra en pleno crecimiento. Asimismo, Second Reef se compromete, una vez finalizada la celebración de las pruebas, a la completa limpieza de la playa y a la ejecución de las actuaciones precisas para asegurar su íntegra conservación.

SecondReef nació en Gran Canaria en 2009 y desde entonces ha contado con más de 2.000 alumnos. Los instructores, homologados por la Federación Española de Surfing (FESURF), tienen el compromiso de guiar a los deportistas hacia una comprensión más segura y talentosa del océano. Un año más, la escuela organiza este evento en el que deportistas jóvenes, amateurs y profesionales se dan cita en un espectáculo que pone a Gran Canaria en el centro del SUP race.