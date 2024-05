Gáldar vibra con las MMA más estelares

El histórico polideportivo Juan Vega Mateos se vistió de gala para acoger The Battle Championship V, La Batalla del Norte, un evento de MMA repleto de espectáculo y emociones fuertes que desembarcó por primera vez en el municipio de Gáldar y que deparó la victoria por sumisión del argentino Lautaro Sanguimene ante el local Kevin Perdomo en el combate estelar de la noche.

Más de 500 espectadores disfrutaron de un total de 13 combates, 7 de grappling y 6 de MMA, y de 26 peleadores durante las 4 horas que duró una intensa y apasionante jornada que enfrentó a algunos de los mejores peleadores del archipiélago y de países como Israel, Marruecos y Argentina.

El espectáculo de Artes Marciales Mixtas se inició con las luchas de Grappling y con el triunfo por finalización, a través de un mataleón, de Rafa Betancor (TAZ Jinámar) sobre José Luis Ortega (Team Carcará).

También por finalización se impusieron Junior Rosario (ATR Caraballo) a Ángel González (Carlson Gracie) y Daniel Portela (Werdum Maspalomas) a Beneharo Almeida (ATR Caraballo).

Igualdad

Hasta cuatro luchas acabaron en empate o nulo, dada la tremenda igualdad tras los cinco minutos del único asalto: Álvaro Báez (TAZ Jinámar) vs Dailo Santana (Team Carcará), Erik Díaz (Team Romero) vs Fran Reyes (TAZ Jinámar), Aimar Tejero (Team Romero) vs Alejandro Reyes (TAZ Jinámar) y el local Abimael González (Carlson Gracie) vs Sebas Santana (TAZ Jinámar).

El plato fuerte de La Batalla del Norte llegó en forma de seis reñidas y emocionantes peleas: Iván Gil (ATR Caraballo) acabó por sumisión con Jadhiel Marrero (Carcará Team) en categoría junior, Roberto Monagas (Team Masaru) se impuso por decisión unánime a David Figueroa (SPARTVM MMA) también en categoría junior.

Por su parte, Cristian Blanco (Team Franco) venció por TKO al marroquí Ayoub Kovali, mientras que Félix Hernández (TAZ Lanzarote) superó por TKO a Herón Stewart (MOI RUI). Además, el israelí Moshe Aladi (Sparta MMA) acabó por KO con Néstor Santana (TAZ Jinámar).

El último combate de la noche enfrentó al peleador nacido en Gáldar, Kevin Perdomo, y al argentino, El Trueno, Lautaro Sanguimene. El bonaerense sometió al canario en los últimos segundos del último asalto para conquistar el Trono de Hierro de La Batalla del Norte en Gáldar. El público galdense reconoció la superioridad del argentino y agradeció, con una enorme ovación, la entrega y la profesionalidad de un Kevin Perdomo que está llamado a hacer gandes cosas en el mundo MMA.

Julio Santana, el promotor del primer evento de MMA que aterriza en la zona norte de la isla de Gran Canaria en el municipio de Gáldar, se mostró entusiasmado con la respuesta de una cada vez más numerosa, afición a una disciplina deportiva en auge en Canarias: «Estamos francamente contentos con el apoyo y la entrega de los participantes y de la afición de Gáldar, que no ha dejado de animar y vitorear a los competidores desde la primera hasta la última pelea. Agradecidos al Ayuntamiento de Gáldar y al Instituto Insular de Deportes por su apoyo y ya estamos pensando en una segunda edición, después de las grandes peleas que hemos disfrutado», dijo.