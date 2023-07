Daida Ruano se retira del windsurf con victoria en Pozo Izquierdo

Pozo Izquierdo ciertamente reservó el espectáculo para la última jornada de la Gran Canaria Windsurf World Cup 2023, mejorando ligeramente las condiciones de viento y ola, permitiendo a los mejores del mundo competir por el trono de las olas durante la doble eliminatoria, tanto masculina como femenina.

Esta segunda ronda llenó las gradas de Pozo Izquierdo en apoyo a Daida Ruano, la reina de Pozo Izquierdo que prolonga su reinado un año más, y al nuevo héroe local, Marino Gil, quien se quedó a las puertas de conquistar el título que finalmente conservó el brasileño Marcilio Browne. «Estoy súper orgullosa de ser de aquí, de Gran Canaria, y me voy contenta tras ganar la segunda eliminatoria, sobre todo porque este será mi último evento», declaró la windsurfista de Pozo Izquierdo desde lo más alto del pódium.

Durante esta última jornada, Daida dejaba sin aliento al público en Pozo Izquierdo, tras ganar una final con la mitad de tiempo después de romper su mástil en el primer salto. Tras unos minutos de preocupación que se notó en las gradas, Daida consiguió un segundo equipo y volvió a la carga. Afortunadamente en ese tiempo, Sarah-Quita Offringa no sumó casi puntos. A pesar de la poca ola, Daida sacó saltos de la nada como siempre. Inicialmente solo un back loop le daba la ventaja, hasta que aterrizó un increíble stall forward justo después de intentarlo la arubense, con el que acortó a menos de un punto la diferencia en el marcador. Entonces, la rider local se concentró en las surfeadas, logrando entre aplausos un frontside 360, y el liderazgo definitivo gracias a un back loop final (valorado con 8.25 puntos).

«Estoy muy contenta por haber conseguido este triunfo, número 22 aquí en casa. La verdad es que empecé un poquito regular, ya que en el primer largo partí el mástil. Tuve que esperar a que me trajeran el material y cuando miré el reloj solo me quedaban 8 minutos contra Sarah-Quita, la actual campeona del mundo. Ganar una manga con la mitad de tiempo ha sido para mí una alegría enorme, disfruté muchísimo en el agua», expresó la reina de Pozo. Daida Ruano dedicó este «gran triunfo» a toda su familia, a su hijo, a su pareja y a todos a sus amigos, que «siempre me están animando y son la única razón por la que sigo compitiendo».

Aunque Daida Ruano y Sarah-Quita Offringa conservaron el primer y segundo puesto respectivamente, la doble eliminatoria femenina modificó el pódium incluso antes de comenzar, ya que Iballa Ruano perdió el tercer puesto al no poder competir debido a una lesión previa. En su lugar, era la alemana Lina Erpenstein la que ocupó su lugar, tras avanzar en los clasificatorios para retar a la polaca Justyna Sniady y, directamente, a la número dos: la arubense Sarah-Quita Offringa, sin éxito (debido a la ausencia de Iballa Ruano, quien pasó automáticamente a cuarta).

Tras la final femenina, todo el mundo puso los ojos en la promesa del surfing canario, el rider original de Agüimes, Marino Gil, quien volvió a lucirse durante la small final venciendo al tres veces campeón del mundo, el brasileño Marcilio Browne. Sin embargo, ganar esta manga no fue nada fácil, ya que Marino tuvo muchas dificultades para encontrar rampa debido a la poca ola. Aun así, el windsurfista grancanario lanzó en los últimos segundos un double forward al lado del brasileño (de 7.57 puntos) que era aplaudido desde las gradas. Gracias a este último salto, Gil superó a Browne, aunque tan solo por 0.86 puntos.

Categoría femenina Olas (tras la doble eliminación)

1º Daida Moreno (ESP | Bruch Boards / Severne Sails / Maui Ultra Fins)

2º Sarah-Quita Offringa (ARU | Starboard / NeilPryde / Maui Ultra Fins)

3º Lina Erpenstein (GER | Severne / Severne Sails)

Categoría masculina Olas (tras la doble eliminación)

1º Marcilio Browne (BRA | Goya Windsurf)

2º Marino Gil (ESP | Goya Windsurf)

3º Marc Paré (ESP | Fanatic / Duotone)