Del confinamiento en La Cícer a la élite mundial

Una pasión inesperada que nació después de la pandemia por la covid-19. Con apenas 14 años, Jorge Hernández jugaba al fútbol hasta que se declaró el estado de alarma en marzo de 2020 para llevar a cabo el recordado confinamiento y ahora con 17 años es campeón del mundo júnior en bodyboard y una de las más firmes promesas a nivel internacional.

«Empecé con 14 años cuando acabó la pandemia. Había límites de horarios para salir a hacer deporte y yo jugaba al fútbol. Mi padre me dijo que por qué no probaba otro deporte. Entonces, fui a la playa todos los días y me enganché a este deporte», expone el local de La Cícer a este periódico desde un barco en Maldivas, donde disfruta del regalo en forma de vacaciones tras conquistar la categoría júnior en este evento en tierras asiáticas.

En el Visit Maldivas Pro celebrado hace unos días, Jorge Hernández, quien defiende este año la corona mundial obtenida en el Gran Canaria Frontón King Pro 2022, se impuso en su categoría, pero se lució en el cuadro absoluto también, donde consiguió una meritoria tercera posición tras superar varias rondas hasta acceder al cuadro principal.

«Es la primera vez que llego tan lejos en la categoría absoluta. Cuando vine al campeonato no pensaba apuntarme en Open, pero mi padre me animó porque creía que me saldría todo muy bien. Al final, el resultado fue terminar en la tercera posición, no me lo creo», argumenta.

Ampliar Jesús de león/ IBC World tour

Sobre el triunfo en su categoría, el joven de Guanarteme destaca que «entrené bastante para lograr este campeonato y luchar por el título mundial, y lo conseguí».

«He entrenado bastante porque creo que en Canarias tenemos las mejores olas para la práctica del bodyboard. Creo que eso ayuda a los resultados», agrega.

Jorge Hernández tiene muy presente que «el objetivo es volver a quedar campeón del mundo este año, a ver si se puede. Me gustaría seguir viajando para conocer nuevos lugares del mundo».

«Hay varias pruebas en la IBC Júnior. Sería tu mejor prueba más el Frontón King, que se celebra en octubre. Ya tengo una victoria y ahora tengo que ir a lucha por el título mundial», recuerda sobre algo que ya conoce a la perfección. Ganó en Portugal y en Gáldar en una final de infarto el pasado año.

«Si vuelvo a conseguirlo, me quedaría sin palabras y ya podría morirme tranquilo (risas)», dice.

Ampliar Jesús de león/ IBC World tour

Viajes, personas y más olas

Canarias respira bodyboard. Y Jorge Hernández no es ajeno a eso ni mucho menos. «Lo que más me llena son los amigos que hago en los países que viajo, las olas y poder conocer esos lugares del mundo», indica, al tiempo que desliza que «las dificultades son las olas de piedras que son muy difíciles y el riesgo que hay en este deporte».

«Tengo dos olas favoritas: La Cícer es la ola que siempre surfeo y el Frontón», comenta feliz.

La lucha eterna por la apuesta de los patrocinadores se mantiene. «Lo malo es que en Canarias no hay mucha gente que nos apoye, por lo que tenemos que pagárnoslo nosotros a veces. Poco a poco hay más ayudas para este deporte», concluye.