Clases de iniciación para personas con Síndrome de Down

Las canchas de Las Palmeras Golf fueron escenario de las clases de iniciación al pádel para personas con Síndrome de Down. Un grupo de once personas en edades comprendidas entre 19 y 47 años acudieron a la cita convocada por la Federación Canaria de Pádel en colaboración con la Asociación de Síndrome Down de Las Palmas dentro del programa «Pádel para todos». Allí recibieron clases de iniciación al pádel por parte de técnicos del Club Las Palmeras.

El presidente de la Federación Canaria, Diego Gil, acompañado de Paula García, responsable técnica del departamento de menores, estuvieron presentes en dicha jornada. Ambos dieron la bienvenida a los convocados a los que regalaron polos de la Federación que ellos lucieron muy orgullosos. La Federación pretende, con esta iniciativa, promocionar el pádel en los colectivos que integran a todo tipo de personas capaces de coger una pala en sus manos.

