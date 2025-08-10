Daniel Lado conquista Vizcaya

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 10 de agosto 2025, 17:55 Comenta Compartir

El Gran Canaria Bike Team volvió a dejar huella este fin de semana en el exigente calendario ciclista del norte de España. Lo mejor vino de la mano del grancanario Daniel Lado, que se coronó como rey de la montaña en la Copa Vizcaya, disputada en Sodupe el 9 de agosto, y firmó un brillante 7º puesto en la general.

En un recorrido de 83 kilómetros marcado por los duros pasos por el Alto de Cosmes, Lado supo leer la carrera y protagonizó las escapadas más peligrosas, apoyado en el trabajo clave de Matías Peñate. La entrega del resto del bloque júnior -Jorge Alonso, David Bolaños y Jairo Carral- permitió asegurar posiciones sólidas, mientras que Tanausú Hernández y Daniel Gómez trabajaron intensamente en los primeros compases antes de quedar fuera por el altísimo ritmo.

En paralelo, el equipo cadete femenino vivió tres intensas jornadas en la Vuelta a Cantabria (8 al 10 de agosto), con pruebas en la IX Subida Bien Aparecida, el Trofeo San Mamés de Meruelo y el GP Ayto. de Marina de Cudeyo. Noelia Pérez y Sara Quintero Martín defendieron con orgullo los colores del GCBT entre más de un centenar de participantes. Noelia sufrió una caída en la contrarreloj inicial de Ampuero, pero se levantó con coraje para terminar 24ª entre las de primer año.

Por su parte, Sara brilló con un 15º puesto entre las de segundo año, demostrando regularidad y oficio en cada etapa.

Entre puertos, caídas y sprints, el Gran Canaria Bike Team confirmó que la combinación de talento joven y trabajo en equipo sigue siendo su mejor carta de presentación.