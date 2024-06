La Cícer pisa el acelerador para decidira los campeones del surf adaptado europeo El campeonato internacional de surf adaptado LPA Surf City No Limit Fundación DISA 2024 celebrará sus finales a partir de las 10.30 horas de este domingo en La Cícer

El LPA Surf City No Limit Fundación DISA 2024 toma rumbo a las finales con un recital de surf adaptado que ha llenado la zona de La Cícer en Las Canteras con el mejor espectáculo deportivo sin límites de Europa. Desde primera hora, la playa capitalina daba un salto de nivel mejorando las condiciones, lo que ha supuesto un empuje a los competidores que han tenido que dar su mejor surf para escalar al título.

Esta tercera edición del LPA Surf City No Limit Fundación DISA 2024 ha tenido unas condiciones favorables desde primera hora, cuando todas las categorías han vuelto al mar con un salto de nivel y con los deportistas más confiados en una ola que ya conocen y en la que ayer ya pudieron probar sensaciones para hoy centrarse en regalar su mejor espectáculo de surf. Con la avenida de Las Canteras llena, la jornada en La Cícer ha estado marcada por el mejor ambiente y con miles de personas siguiendo el detalle de esta competición internacional que ya hoy vivía una jornada eliminatoria llena de emoción.

El francés Maxime Cabanne ha sido el surfero más destacado del día en la categoría PS-Kneel 2 con la máxima puntuación, mientras que Céline Rouillar ha liderado en la categoría PS Prone 1 y 2, el surfero nacional Armando Sierra ha despuntado en PS Stand 1, 2 y 3, el tricampeón del mundo vasco Aitor Francesena ha seguido sin rival en su acumulado de puntos en la categoría PS Visual 1, y el gallego de la selección de Parasurfing Daniel Souto a la cabeza de la categoría PS Visual 2.

El LPA Surf City No Limit Fundación DISA 2024 ha ido acotando sus candidatos al podio, pisando el acelerador rumbo a las finales que se celebrarán mañana domingo a partir de las 10.30 horas y que pondrá sus cinco categorías en juego de este campeonato internacional.

Cabanne copa todas las miradas

El surfero francés Maxima Cabanne sigue su liderato sólido hasta el podio, con más de 5 puntos de ventaja sobre sus competidores y una posición privilegiada de cara a la jornada final de mañana. En PS Prone 1, 2 y 3, la surfera más brillante del día ha sido la francesa Céline Roillard, que ha tenido hoy una puntuación de 16.33, en una categoría en la que también han destacado la subcampeona del mundo y dos veces campeona de España, Sarah Almagro, entre otros. Armando Sierra no ha tenido problemas por el momento para colocarse en cabeza como el deportista más destacado en PS Stand 1, 2 y 3, imbatible en la jornada de hoy con 16.84.

El tres veces campeón del mundo, Aitor Francesena, no ha fallado como el surfero más destacado de la categoría PS Visual 1 muy por encima de sus competidores con un firme 15.33 y la competición de su lado de cara a las finales de mañana. También se quedan en España las mejores puntuaciones de esta jornada de sábado en PS Visual 2, con el gallego Daniel Souto con 13.40 en cabeza.

Con unas condiciones que han ido mejorando a lo largo del día, Las Canteras y La Cícer han mostrado hoy su mejor versión para acoger a las estrellas de primer nivel que reúne esta competición, que en esta tercera edición sella con firmeza su salto a lo internacional. Sin duda esta edición está superando todos los récord, también el de afluencia de público, con una avenida llena de miles de aficionados que han disfrutado de un día perfecto en la playa capitalina, con temperatura de verano, soleado y con el aliciente del mejor surf adaptado en juego en sus aguas.

No ha sido solo surf, el LPA Surf City No Limit Fundación DISA 2024 es más, y en esta tercera edición ha reforzado su oferta de ocio, entretenimiento y familiar, también en gastronomía y formativa, con taller de iniciación al surf adaptado y el taller de surf de Trisomía 21, asociación que trabaja con personas con Síndrome de Down y la única entidad de España donde son los mismos usuarios los que ejercen de monitores para acercar el surf y ayudar a los nuevos surferos a iniciarse en este deporte.

La final, este domingo

A partir de mañana domingo, La Cícer vuelve a recibir el mejor nivel de surf adaptado europeo desde las 10.30 horas con la jornada final y decisiva de esta competición internacional, un chute de energía que llevará a los competidores al podio y donde cada ola será clave para alcanzar el título.