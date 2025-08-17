Castelló-Rufo y Jiménez-Sánchez, los números uno del FIP GOLD Gran Canaria

Mediapress Global Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 17 de agosto 2025, 17:08 Comenta Compartir

El FIP GOLD Gran Canaria 2025 culmina por todo lo alto coronando a sus campeones, Jessica Castelló y Lorena Rufo en categoría femenina y José Jiménez y Maxi Sánchez en categoría masculina vencían en sendas emocionantes finales ante un público entregado que abarrotaba las gradas en la pista central de Las Palmas de Gran Canaria.

Gradas llenas y el mejor ambiente. Inauguraba la jornada la final femenina, duelo prometedor entre las dos mejores parejas del cuadro, la formada por la alicantina Jessica Castelló, número 16 del ranking mundial y la cacereña Lorena Rufo, puesto 24 en el ranking y la grancanaria Raquel Eugenio, 41 del mundo, la gran promesa del pádel canario y su pareja la segoviana Jimena Velasco, puesto número 34.

Arranque del encuentro claramente a favor de las números uno, Castello y Rufo, más sólidas y confiadas enganchaban boleas y dejadas que les valían los tres primeros juegos del set. Lejos de achantarse, sus rivales subían el ritmo. Asistía el público a jugadas certeras como un revés a dos manos de Eugenio y salvadas sorprendentes de Velasco que llevaban a la pareja a remontar hasta el 4-3. Pero las favoritas seguían imparables y aprovechando errores de sus contrincantes se hacían con el primer set 6-3.

Comienza la segunda manga con idéntico resultado, 3-0 para las favoritas, aunque en esta ocasión les costaba hasta dos puntos de oro. Raquel Eugenio y Jimena Velasco no parecían encontrar su juego y a pesar de que no dieron ni un punto por perdido Jessica Castelló y Lorena Rufo se proclamaban campeonas del FIP GOLD Gran Canaria 2025 por 6-3 6-2.

Llegaban a la final dos parejas masculinas que no han dejado de superar obstáculos, dejando atrás al top4 del torneo, De un lado los catalanes Anton Sans, número 87 del mundo y Marc Quilez, número 78. Del otro, el granadino José Jiménez, 43 del ranking mundial y el argentino Maxi Sánchez, puesto 30. Enorme el nivel de ambas duplas, el público asistía a potentes winers y un ritmo frenético de juego. Simultaneándose en el marcador, el encuentro llegaba al 5-4. La balanza se decantaba a favor de los catalanes, 6-4 a su primera bola de set.

Equilibrio de fuerzas en la segunda parte con pegadas y salidas de bola muy aplaudidas por los asistentes. Tras el empate a dos, Jiménez-Sánchez se anotaban hasta dos juegos consecutivos en blanco para sus rivales, que se apresuraban a apretar para acortar distancias. Pero el set estaba sentenciado y la pareja hispano-argentina ganaba por 6-3 ante un público que agradecía la posibilidad de seguir disfrutando de estas dos parejas una tercera manga más.

Enormes la pareja de José Jiménez y Maxi Sánchez, crecidos tras su victoria en el segundo set, inauguraban el tercero con tres juegos en blanco para sus adversarios. Más disputadas las siguientes jugadas, hasta con tres emocionantes puntos de oro no cambiaban el ritmo del partido, marcado por un Jiménez certero y unas pegadas de infarto de su compañero Maxi. José Jiménez y Maxi Sánchez se convertían en ganadores del FIP GOLD Gran Canaria 2025 por un emocionante 4-6 6-3 6-1.

La Federación Canaria de Pádel rendía además un sentido homenaje a uno de los jugadores canarios más destacados, Aday Santana, que precisamente da nombre a la pista central del evento. Campeón de España además de campeón de Europa y del Mundo con la selección española, Santana recibía un reconocimiento y el aplauso de todo el público puesto en pie.

Satisfacciones

La entrega de trofeos tenía lugar tras la celebración de las finales con la presencia de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, la responsable de Comunicación y Marketing del Grupo Rafael Afonso Lorena Sánchez y el presidente de la Federación Canaria de Pádel, Diego Gil, que mostraba su satisfacción tras la primera experiencia de un FIP GOLD en Gran Canaria, «no podemos estar más contentos como Federación, tanto por el nivel del juego, hemos asistido a partidos disputadísimos, como por la respuesta del público, con gradas llenas desde el jueves, con jugadores muy jóvenes recién salidos de las escuelas.» Gil aseguraba además que «queremos seguir apostando por este evento, consolidado desde 2020 y no descartamos traer algún torneo de mayor categoría«.

Apoyos y patrocinios

El FIP Gold Gran Canaria 2025 está organizado por la Federación Canaria de Pádel, con el apoyo de la Federación Internacional de Pádel y la Federación Española de Pádel y patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Deportes y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de su Instituto para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte. Con el patrocinio de AON, Piz Buin y Rafael Afonso y la colaboración del Club La Calzada.