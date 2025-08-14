El FIP GOLD ya espera por el cuadro principal

La fase previa finalizó este jueves y da paso al cuadro principal este viernes, a partir de las 9:30 horas, con los 'top 30' mundiales

El FIP GOLD Gran Canaria 2025, el torneo internacional de pádel perteneciente al Cupra Fip Tour que se celebra estos días en Las Palmas de Gran Canaria, concluyó este jueves su fase previa en la que las parejas se han disputado las ocho plazas disponibles en el cuadro principal, cuatro en categoría masculina y cuatro en femenina. Será a partir de este viernes a las 9:30 horas cuando den comienzo los encuentros del cuadro principal en la pista central ubicada en la plaza alcalde Fernando Ortiz Wiot (Plaza Churruca) en plena avenida de Las Canteras con el debut de los top30 mundiales para ofrecer el mejor espectáculo de pádel en vivo.

Entre los encuentros de este jueves destacan victorias como la de la pareja femenina favorita del cuadro previo, Lucía Dionisio y Jimena Díaz, que vencían 6-1 6-0 a la dupla Garrido-Martorell, o la de Marcel Font y Jairo Guerrero, que dejaban fuera de la competición a los octavos cabezas de serie Molina-Crespo por un doble 6-1.

También clasifican Ainhoa Corrales y Elvira Camacho, Helena Rousselet y María Buendía y el canario Borja Trujillo y su pareja, Miguel Morales. Al cierre de esta nota aún se disputaban los últimos partidos.

A partir de este viernes entran en juego los mejores jugadores del momento con la disputa de las dos primeras rondas del cuadro principal. La pista central, ubicada junto a la playa de Las Canteras, enclave único, vivirá toda la emoción del mejor pádel en encuentros con entrada gratuita hasta completar aforo.

Oportunidad única para disfrutar de jugadores como José Antonio Diestro, número 28 del mundo y Guillermo Collado, puesto 63 del ranking mundial, o el canario Diego Gil, siete veces campeón de Canarias y subcampeón de España y Javier Ruiz, campeón de España en categoría absoluta.

También de la canaria Raquel Eugenio, número 39 del ranking mundial, campeona de Europa con la Selección Española, subcampeona de España y campeona de Canarias en la categoría de menores y Jimena Velasco, subcampeona de España junior y número 34 del mundo.

El FIP Gold Gran Canaria 2025 está organizado por la Federación Canaria de Pádel, con el apoyo de la Federación Internacional de Pádel y la Federación Española de Pádel y patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Deportes y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de su Instituto para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte. Con el patrocinio de AON, Piz Buin y Rafael Afonso y la colaboración del Club La Calzada.