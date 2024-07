«La enseñanza me ha devuelto la ilusión que había perdido»

Arabia Zapata Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de julio 2024, 11:13 | Actualizado 11:25h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

«Había perdido un poco la ilusión por competir en los últimos años, lo reconozco. Se juntó la época de la pandemia y yo vivía en Madrid. Tenía a mi hija en Gran Canaria. Todos esos factores habían provocado que perdiese un poco la chispa que sentía cuando competía», dice Aday Santana en la cafetería de Pádel Academy Aday Santana, ubicado en las instalaciones del Centro Deportivo La Galera, en Tamaraceite.

Aday Santana inició su academia desde cero. Fue el 18 de marzo, junto a la Centro Deportivo La Galera, cuando anunció el inicio de este proyecto e invitaban a toda persona que quisiese probar o seguir practicando este deporte a asistir. El espacio habilitado para el deporte de la pala cuenta con 13 pistas de pádel, además de una cafetería y terraza exterior. «Yo creo que la enseñanza me ha devuelto un poco la ilusión, aunque de otra manera», comenta.

Y, aunque ahora esté en el lado de la enseñanza, Aday Santana también fue jugador profesional. Empezó tarde su carrera y tuvo suerte en ese camino. Santana ha sido campeón de España, de Europa y del mundo siendo convocado por la selección española de pádel en las dos últimas; en 2015 jugó junto a su pareja de juego el Master Final en 2015, que es un torneo de gran nivel, y en 2017 consiguió llegar a semifinales en el Miami Open junto a Álvaro Cepero.

«Empecé siendo entrenador de tenis. En el club donde yo impartía clases de competición montaron una pista de pádel en Tafiras. En mi horario de trabajo, yo veía como cada vez más gente que jugaba al tenis empezaba a probar este deporte y muchos se quedaron con el pádel. Amigos míos que habían jugado siempre al tenis se habían cambiado también. Terminé probando y al principio no me gustaba, no me llamaba nada la atención, pero me fui animando. Cuando entré a la pista fue amor a primera vista. Además, dio la casualidad que un amigo, al que siempre ganaba en tenis, me dio una paliza auténtica. Ese día me enamoré del pádel», concluye.

Aunque no todo fue tan bonito. Santana explica lo duro que fue el camino. «Yo empecé muy tarde, tendría 28 o 29 años cuando estaba en liga profesional. Acababa de comprarme una casa en Gran Canaria y vivía solo e independizado, además, tenía un trabajo espectacular. Aquí era protagonista en el pádel canario. Cuando me fui allí pasé a ser un jugador más. Dejé toda la seguridad que tenía en la isla y decidí jugármela. La verdad es que fue una experiencia dura pero cuando la vida te dice que es por un camino, ves las señales», comenta entre risas.

Una vez retirado de la competición es cuando decidió fundar su academia. « Va bastante bien, la verdad que ha tenido muy buena acogida. Pero reconozco que tengo todavía muchas cosas que hacer. Introducir más pádel infantil es una de las cosas que me gustaría mucho. Todavía no tengo un grupo tan grande por falta de personal y compañeros de ayuda. No me he podido centrar y es algo en lo que en el futuro me gustaría centrarme», detalla Aday Santana.

A pesar de decir que le gustaría darle más protagonismo a los pequeños en el deporte Santana no los deja atrás. Este verano, Pádel Academy Aday Santana apostó por algo diferente y, junto a Alexia Rodríguez, formó una asociación colaborativa. « Ella tiene una academia de canto, de baile y teatro. Se nos ocurrió hacer un campus distinto ya que todo el mundo lo hace de una actividad solamente. Hemos mezclado todas esas categorías y ha funcionado súper bien», informa el entrenador.

El pádel y las Olimpiadas

Respecto a los mayores, los horarios de las canchas se dividen por niveles; en la academia se distribuyen las canchas para que todos puedan disfrutar. Santana detalla que «se dividen por niveles. Los primeros vienen por la mañana y es gente que juega para competir; por la tarde, se divide desde nivel 3 hasta el 1. El número tres es para personas no saben de pádel y el número 1 es para las personas que tienen un nivel bueno en el juego». Además, en cada cancha hay un monitor para guiar a todos durante la hora que duran las clases.

Aday Santana confiesa que su espinita más personal es «no haberlo dado todo de verdad cuando competía» porque a nivel de resultados consiguió más de lo que esperaba. En su trayectoria, el recuerdo más bonito que guarda fue cuando en 2010 consiguió ser campeón del mundo. «Era algo impensable. No íbamos de favoritos para nada, fue todo una aventura que se cocinó poquito a poquito. Fue contra Argentina y en ese momento era el Dream Team . No habían perdido un partido nunca y yo conseguí darle el punto a España. Fue precioso».

Ahora que llegan las Olimpiadas, el exjugador también habla sobre el hecho de que el pádel no sea un juego olímpico y su análisis es que «para ser olímpico se debe de practicar en demasiados países y actualmente hay muchos que no lo practican. En los sitios en los que ha entrado el pádel ha provocado un boom muy fuerte. En el momento en el que se conozca en los países en los que no se practica va a tener mucho protagonismo».