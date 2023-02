Carmona: «Quiero que 2023 me traiga la medalla de oro en el Mundial amateur»

Dos meses después de su pelea en Estados Unidos por la corona del peso mosca de la WBC (World Boxing Council) ante el mexicano Julio César Martínez, en la que se quedó sin cetro pero mostró credenciales a todo el planeta, Samuel Carmona encara otro reto de primer nivel en su carrera: el Mundial amateur que se celebrará en Uzbequistán en mayo. La norma permite que pueda compatibilizar su condición de profesional con competiciones de este rango y, ante la llamada de la selección española, el púgil grancanario ya aguarda su momento. Atrás queda su lesión en la mano derecha y que le ha obligado a pasar por el quirófano y llevar a cabo una meticulosa recuperación ya culminada. Todo, con París 2024 de fondo.

-Vuelve Samuel Carmona entonces...

-Sí. Muy ilusionado porque voy a poder disputar mi segundo mundial. Ya hice uno en Qatar y ahora espero hacer el mejor papel posible en el de Uzbequistán.

-¿A por el oro?

-Seguro. Siempre salgo a ganar y, además, me beneficia la reconversión de profesional a amateur en esta ocasión. Queda mucho por delante, pero voy a llegar a mi mejor nivel. Quiero que 2023 me traiga esa medalla de oro en el Mundial.

-¿Cómo se ha recuperado física y anímicamente de su sueño roto de proclamarse campeón mundial?

-Mi pelea en Arizona fue buenísima. Gané los primeros asaltos y terminé peleando con una mano por la lesión que tuve. Salí muy orgulloso de mi esfuerzo y rendimiento. Y creo que mi rival ya no me querrá ver ni en pintura. Ojalá me dé la revancha. Es mi sueño. Pero pensaba que iba a ser fácil y le puse en aprietos. En ese sentido, salí muy reforzado de ver que puedo lograr lo que me proponga si me respetan las lesiones, cosa que no ocurrió en Arizona.

-¿Lo volverá a intentar?

-Estoy esperando a que él decida darme la revancha... No sé si se atreverá.

-Por lo pronto, regresa a la selección española, que siempre se acuerda de usted.

-Es un honor para mí que Rafa Lozano, nuestro seleccionador, siempre esté al pie del cañón conmigo. Al igual que mi entrenador, Carlos Formento, Lozano se preocupa muchísimo por mí y su llamada me produce una motivación enorme.

-¿Cuál es el plan hasta mayo?

-Desde este fin de semana estaré en Madrid para desarrollar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) toda la preparación previa al Mundial. Creo que haremos algún torneo en otro país, pero nos lo deben confirmar. Tendré suficientes semanas por delante para alcanzar mi mejor condición física. Pelearé en 57 kilos y ahora estoy en 60. Voy muy bien en ese sentido.

-Y el año que viene París 2024. ¿Cumplirá su sueño de repetir Juegos Olímpicos después de la experiencia en Rio de Janeiro 2016?

-Voy a trabajar para ello. Estar en unas Olimpiadas es una experiencia increíble. Imagino que poder estar en dos sería ya algo más maravilloso todavía. Creo que es posible y será una meta que me hará dar lo mejor que tengo.