El Comité de Disciplina Deportiva incoa expediente disciplinario a Alberto Hernández y sus directivos

Un paso más. La situación de la Federación Canaria de Atletismo vuelve a dar una vuelta de tuerca. La Dirección General de la Actividad Física y el Deporte del Gobierno de Canarias había solicitado a la federación, que preside Alberto Hernández, una serie de requerimientos para analizar el proceso actual y no ha habido respuesta a ninguna de las solicitudes planteadas.

Por tal motivo, el Comité Canario de Disciplina Deportiva ha tomado la decisión de incoar expediente disciplinario a Alberto Hernández, presidente de la Federación Canaria de Atletismo, y a los directivos, incluidos los miembros no natos de la Junta de Gobierno. En un escrito, al que ha tenido acceso CANARIAS7, los motivos del Comité Canario para tomar esta decisión se basan en «que no consta la convocatoria y celebración de la asambleas anuales ordinarias de la Federación Canaria de Atletismo previstas en los estatutos federativos correspondiente a los años 2022 y 2023; que no consta la convocatoria y celebración de la Asamblea extraordinaria de la Federación Canaria de Atletismo que en su caso correspondería, tras la solicitud a instancia de 14 miembros de la Asamblea General en fecha 21-6-2023 y con registro de entrada el 5 de julio de 2023; que no consta la tramitación, convocatoria y celebración de la Asamblea de la Federación Canaria de Atletismo para debatir la moción de censura que, en su caso, correspondería tras la presentación por seis miembros de la Asamblea General, cuya solicitud fue registrada el día 6 de julio de 2023; que no se ha dado cumplimiento por la Federación Canaria de Atletismo al requerimiento de la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte de entrega del libro-registro de entrada y salida de escritos y documentos desde el día 20 de junio de 2023 al día 9 de octubre de 2023, al objeto de su inspección; que no se ha dado cumplimiento por la Federación Canaria de Atletismo al requerimiento de la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte de entrega del calendario de competiciones y actividades deportivas organizadas por la Federación Canaria de Atletismo durante el año 2022 y los meses transcurridos de este año 2023; que no se ha dado cumplimiento por la Federación Canaria de Atletismo al requerimiento de la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte de entrega de una copia de los planes de preparación de las personas deportistas de alto rendimiento en atletismo en Canarias, así como las actividades realizadas para este fin por la Federación Canaria de Atletismo durante los meses transcurridos del año 2023; que no se ha dado cumplimiento por la Federación Canaria de Atletismo al requerimiento de la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte de entrega de una copia de las designaciones de jueces realizadas por la Federación Canaria de Atletismo a las distintas pruebas o competiciones realizadas en Canarias durante el año 2022 y los meses transcurridos del 2023; que no se ha dado cumplimiento por la Federación Canaria de Atletismo al requerimiento de la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte de entrega de una copia de las certificaciones emitidas durante este año 2023 por la Federación Canaria de Atletismo para dar amparo a los atletas canarios que han concurrido a las distintas subvenciones públicas que así lo requerían; que no se ha dado cumplimiento por la Federación Canaria de Atletismo al requerimiento de la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte de presentación y depósito en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias de las cuentas anuales de la entidad correspondiente a los ejercicios 2020, 2021 y 2022«.

Y en el escrito del Comité Canario de Disciplina Deportiva se añade un punto muy curioso y llamativo, que refleja la actual magnitud de la situación que atraviesa en la actualidad la Federación Canaria de Atletismo presidida por Alberto Hernández. «Que la sede de la Federación Canaria de Atletismo permanece cerrada y los actos propios de sus órganos de gobierno y representación, como son la aprobación del calendario deportivo, organización de competiciones y fijación del precio de las cuotas y licencias deportivas se establecen mediante circulares anónimas publicadas en su página web«.

Ante la negativa de la Federación Canaria de Atletismo de atender a los requerimientos planteados por la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte del Gobierno de Canarias, el Comité Canario de Disciplina Deportiva, por unanimidad, ha tomado la decisión de «incoar expediente disciplinario extraordinario al presidente y a los directivos, incluidos los miembros no natos de la Junta de Gobierno de la Federación Canaria de Atletismo». Ante esta resolución se otorga un plazo de alegaciones de 10 días hábiles.