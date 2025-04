«El caos total» de la Federación Insular que denuncian los clubes: de 2.800 a 980 licencias

Miembros del CAI y 3COM señalan a la presidenta: suspensión repentina de jornadas, pruebas solapadas, no se publican los calendarios...

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 13 de abril 2025, 19:04

Jornadas que se suspenden de repente y sin explicación, planificación deficiente de las pruebas («poner para los adolescentes un 1.000 o 1.500 a las doce del mediodía no tiene sentido y, además, es un peligro para su salud»), que en ocasiones hasta llegan a solaparse obligando a los atletas a renunciar a alguna o a no tener el descanso necesario para afrontarlas todas con garantías, nula comunicación con los clubes y padres afectados pese a los requerimientos realizados, incumplimiento de la obligación de publicar, en tiempo y forma, los calendarios...

El funcionamiento y proceder de la Federación Insular de Atletismo, presidida por María Teresa Romón, que llegó al cargo hace dos años, tiene en pie de guerra a gran parte de la familia atlética de Gran Canaria por lo que se entiende una incompetencia que no se justifica y que, además, ha provocado un éxodo y abandono masivo por parte de los jóvenes. «En 2023 el número de licencias federativas en Gran Canaria era de 2.800. Ahora no se llegan a las 1.000, pues estamos en unas 980 aproximadamente. Es un dato tan objetivo como demoledor y que refleja lo que viene ocurriendo desde que Romón asumió el mando federativo», denuncia Eduardo Mendoza, directivo del CAI.

Del CAI también se persona en esta denuncia pública Susana Pérez, en su condición madre de un atleta sub-14 y como portavoz de otras muchas familias que viven su situación («he llegado a recoger firmas para solicitar cambios después de cansarme de escribir y no obtener respuestas»), y se une a este llamamiento Juan Manuel López, cuya hija, de categoría sub-16, compite con el 3COM de Telde, y que no se muerde la lengua al lamentar que el atletismo grancanario «está viviendo un caos total».

«No se pueden entender tantas deficiencias e irregularidades a la hora de planificar nuestro atletismo. En 2023 dieron a conocer el calendario en diciembre y el de 2024 ni lo publicaron. Reclamamos y nos dan la callada por respuesta. Y es obligatorio que lo hagan. Por no hablar de que, amparándose en cuestiones técnicas, suspenden jornadas, causando a todos un perjuicio importante», dice Mendoza.

Pérez pone más ejemplos ilustrativos: «Lo que no puede ser es que se organice un 1.000, que es una de las pruebas más exigentes de fondo, y, solo con 5 minutos de diferencia, el salto de longitud. Imposible que se tenga el suficiente descanso o concentración. O que, en el caso de mi hijo, tenga que plantearme irme a otra isla, donde todo funciona de maravilla, para que realice las pruebas que aquí no se organizan porque, de lo contrario, se puede quedar fuera del Nacional que será a comienzos de junio en Albacete. Y como necesita unas marcas en longitud, jabalina... Pues corre el riesgo real de que no las pueda tener a tiempo si espera por la Insular».

Preguntas sin respuestas

«Están perjudicando claramente a la cantera y a la proyección de los niños y niñas que, con un esfuerzo tremendo, combinando estudios y entrenamientos muy duros, quieren disfrutar y promocionarse en un deporte tan bonito y sacrificado a la vez. Resulta insufrible la manera en la que la Insular organiza todo, con muy pocos jueces, y que provoca que las jornadas duren cinco o seis horas. Es algo insufrible y, para colmo, lo mencionado de meter un 1.000, 1.500 0 3.000 a las doce o una del mediodía, con un calor insoportable, en vez de hacerlo a primera hora como es lo común y lógico. ¿En qué están pensando?», denuncia López.

Mendoza, Pérez y López expresan el sentir imperante y confían en que haya reflexión y propósito de enmienda en los dirigentes actuales pese a que, de momento, y como recalcan, no se han dignado ni siquiera a contestar los mails y requerimientos que se les han enviado para pedir soluciones.