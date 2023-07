«Este no es el atletismo que se merece Canarias»

La rocambolesca situación sufrida por los atletas canarios convocados en su día para acudir al Campeonato de España de Federaciones Autonómicas que finalizó con el sueño truncado para muchos de ellos tras un comunicado de la Federación Canaria, a 24 horas del inicio de la competición, y con una reacción inverosímil horas después intentando que algún atleta aceptase acudir a la cita en Pamplona a prisa y corriendo sigue dando mucho de sí.

Algunos atletas sí aceptaron esa propuesta. Uno de esos atletas que sí acudió a la llamada a la desesperada de la Federación Canaria fue Andrés Romero. Él ha querido salir al paso de qué sucedió en Pamplona y cómo vive la actual situación del atletismo en Canarias a través de su Instagram, unos comentarios que han tenido un amplio apoyo.

CANARIAS7 contactó con Andrés Romero. Este colombiano, afincado en Gran Canaria desde hace 16 años, vive el atletismo con enorme pasión. Entrenador, atleta y juez, lucha a diario por seguir cumpliendo sueños dentro de un deporte que ama y respeta. En primer lugar, Andrés Romero ha recalcado que a Pamplona «no acudió la selección canaria, acudimos atletas que buscábamos marca. Al final fuimos nueve atletas a Pamplona, alguno de ellos fue con anterioridad a la cita porque ya preveían el descalabro final. Pero todos fuimos con la ilusión de lograr mínima para el campeonato de España absoluto, ya que era el último cartucho, o en mi caso para garantizar la subvención que recibo del Cabildo de Gran Canaria», destaca.

Este saltador de longitud, que pertenece al AD Sprint de Madrid, ya que como la mayoría de atletas de Gran Canaria si quieren competir al máximo nivel nacional o fichan por el Tenerife CajaCanarias o tienen que lograr licencia por un club de la Península, resalta que lo sucedido con la cita de Pamplona «ha sido la gota que colma el vaso. Esto no viene de ahora. Se han establecido citas autonómicas coincidiendo con campeonatos nacionales, se han realizado carreras sin fotofinish en una época en la que todos los atletas buscan marca, etc. Las Federaciones Insulares reclaman un dinero que les adeuda la Canaria y esto sigue creciendo. No sé si habrá atletismo después del verano en Canarias, porque la situación es ya insostenible», destaca.

«Lo de Pamplona fue rocambolesco. A diez días de la competición se publica la convocatoria. El viernes 7 se acababa el plazo para aceptar o rechazar la asistencia al campeonato y se empezó a llamar a diferentes atletas desde el día 7 al día 12, gastando así seis días para realizar una pregunta de sí o no y rellenar bajas. El jueves 13, a 48 horas, del campeonato no se sabía nada del plan de viaje. El viernes 14, a 24 horas de la competición, lanza la Canaria un comunicado justificando la ausencia por carencia de vuelos y alojamiento porque coincidía con San Fermín, cuando se sabía la celebración de este campeonato desde noviembre de 2022. Tres horas después de este comunicado se avisa a algunos atletas para intentar viajar, entre ellos a mí. Me llamaron a las 12.00 y cogí el vuelo a las 14.20 horas, vía Madrid», relata.

Una vez en Pamplona, «nos pagamos algunas comidas y ya hemos remitido las facturas a la Federación, a la espera del cobro. Era obligatorio competir con la equipación. En la jornada de mañana nos intercambiamos la ropa que teníamos de anteriores citas entre nosotros y por la tarde llegó la secretaria de la Canaria y nos dio algo, que realmente eran sobras, de tallas que no nos servían y en su mayoría camisetas de calentamiento», sentenció.

Romero mira al futuro y destaca que «por el bien del atletismo y del deporte Alberto Hernández tiene que dejar de ser presidente de la Canaria. Este no es el atletismo que se merece Canarias».