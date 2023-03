Los árbitros darán la cara en pleno 'Negreiragate'

La borrasca azulgrana se va haciendo más potente a media que pasan los días y mientras tanto, en el Barcelona se instaura la Ley del silencio. Desde que se destapara el llamado 'Negreiragate', el club ha intentado evitar dar explicaciones sobre esta polémica. Joan Laporta parece que prefiere esperar a que la Justicia hable antes de hablar más allá de criticar a Javier Tebas y defenderse de todas las acusaciones que llevan al club azulgrana.

Los árbitros serán los encargados de dar la cara este jueves, y su presidente ofrecerá una rueda de prensa tras esta investigación. Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), y el secretario general de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Andreu Camps, comparecerán hoy antes los medios (14:00 horas) tras el inicio de un requerimiento de información reservado en el 'caso Negreira', exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) al que el Barcelona habría pagado 1,4 millones de euros desde 1994 hasta 2018, por varios trabajos de asesoramiento entre 2016 y 2018. Es decir, cuando Enríquez Negreira todavía ostentaba un cargo de gran relevancia en el órgano. La Fiscalía de Barcelona investiga a DASNIL 95, empresa propiedad del exárbitro y administrada por su hijo, por corrupción entre particulares.

También avanzó la Federación que se personará en los posibles procedimientos judiciales que se sigan y que cuando dispusiera de la información suficiente adoptaría las medidas correspondientes dentro de la legalidad.

La reputación del Barça no pasa por un buen momento. Nadie ha acusado formalmente al club azulgrana de comprar a los árbitros, pero tener al vicepresidente de los árbitros en nómina durante años se lo pondrá en bandeja a los hinchas que se enfrenten a los azulgrana cuando vean algo raro sobre el verde. Las sospechas de que se trata de un club con el que han sido amable los estamentos arbitrales y federativos, crecen al ritmo que sus aficionados se escudan en el habitual victimismo para decir que quien tiene el favor de los colegiados históricamente ha sido el Real Madrid. Esgrimen que el club está en pugna con la Liga por el llamado 'fair play' financiero, que obligó a Laporta, al llegar a la presidencia en su segundo mandato, a descapitalizar una parte del club y activar las famosas 'palancas' para poder fichar. El club va a la guerra contra la LFP, a la que ha denunciado en un juzgado de Barcelona. El apoyo del club a la Superliga le enfrenta con Tebas.

Que el Barça estuviera dos años (79 jornadas de Liga, entre 2016 y 2018) sin que se le pitara un penalti en contra, mientras pagaba a Enríquez Negreira, invita a dar rienda suelta a teorías poco edificantes. Salga lo que salga de este asunto, no tendrá consecuencias. El club no perderá puntos ni descenderá a segunda, como en su día la Juventus, porque en España, como ya han recordado el Gobierno y la Liga, las infracciones muy graves prescriben a los tres años. «Hay indicios para investigar al Barça penalmente. Son hechos extraños y no habituales y se tienen que aclarar en la Fiscalía», reclamó hace unos días el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que insistió en que el Barcelona no puede ser sancionado deportivamente, pero sí en los tribunales ordinarios de justicia. «Lo mejor es que se aclare en el ámbito penal. Si el Barcelona ha sido estafado por Enríquez Negreira, que sea condenado, y si el club ha estado implicado, que pague las consecuencias. No me extrañaría tampoco que haya sido estafado, tal y como lo veo», aseguró el máximo dirigente de la patronal de clubes.