El Almogarén y el Guanarteme La Madera afrontan un duelo de candidatos en Valsequillo

La primera jornada de la Superliga de Gran Canaria, trofeo del Cabildo Insular, prosigue este viernes (21.00 horas) en Valsequillo, donde el Almogarén y el Guanarteme Pastelería la Madera se verán las caras. Son dos de los equipos llamados a estar luchando por el campeonato y se enfrenarán en esta jornada inaugural, que todavía es casi como pretemporada, por los escasos encuentros previos celebrados por ambos.

Los locales cuentan con el puntal C, Samuel Rodríguez, Gomerito III, acompañado de un triunvirato de destacados C, Raúl Mayor, Yeray Hernández y defendiendo la nueva categoría, José Mendoza. Veteranía y juventud para proteger a su primer hombre. No podrán contar con Agustín Mayor, un veterano no calificado que da mucha guerra, por un problema físico producido en el ámbito laboral, una baja sensible en la media.

Por parte de los capitalinos, que han realizado media revolución en la plantilla para aspirar a lo máximo esta temporada, vienen con su nuevo DA, el tinerfeño Sergio Hernández, un seguro en la parte alta, debido a su amplia experiencia en Primera categoría. Como destacado B regresa a la isla, Santi el Faro, tras una campaña, también en Primera, en la Palma y que le hizo ganar en solvencia.

En el apartado de DC, experiencia y juventud de la mano de Rayco López, Cristian Marrero y Abián Sánchez. Un equipo con luchadores complicados de tumbar y que darán mucha guerra. Si a ello unimos que Adrián el gomero es un valladar en la media, habrá que contar también con los de la Gallera para el título.

En la mini pretemporada de ambos, el Almogarén perdía los dos choques con el Maninidra y el Guanarteme Pastelería La Madera, el único que disputó ante el Guamasa, pero la pretemporada es solo para preparar la campaña, y nunca se le suele dar valor a los resultados. Ahora comienza de verdad lo importante.