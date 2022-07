Álex Roca, una lección de vida

Desde hace unos años, y a través de retos deportivos, Álex Roca ha visibilizado su enfermedad y se ha convertido en todo un fenómeno social. El catalán, a los seis meses de vida, sufrió una encefalitis viral herpética que le provocó una parálisis cerebral y un 76% de discapacidad física. Le afecta a la parte izquierda del cuerpo, donde tiene movilidad reducida, y también al habla. Se comunica a través de la lengua de signos gracias a Mari Carmen Maza, su novia, pero no tiene un lamento, ni una queja y acuña como lema la frase «el límite te lo pones tú».

Bwin, Nike y Garmin lo apoyan, desde hace un año es embajador de la Fundación del FCBarcelona y en su cuenta de Instagram -@alexroca91- suma ya una legión de 128.000 seguidores, pero su camino de superación no ha sido nada fácil. Hoy en día, el deporte es su motor y desde hace unos años ha afrontado distintos retos. Suma cinco triatlones, un acuatlón, varias pruebas en bicicleta como la Titan Desert y este sábado afrontará «una nueva locura», los 14 kilómetros de La Majadilla Sunset Trail, una carrera por montaña que se celebra en el barrio teldense.

Álex Roca ya está en Gran Canaria, junto a su inseparable Mari Carmen. Ambos contraerán matrimonio el próximo 31 de julio y este prueba «supone un nuevo desafío. Ha estado recientemente ingresado por Covid y también por dos neumonías. Ha sido un año complicado para mí y no estoy en mis mejores condiciones, pero quiero disfrutar de esta experiencia», relata.

Es la primera vez que visita Gran Canaria «y destaco la amabilidad de todo el mundo. Son gente muy abierta y solidaria. Estoy encantado. Me llamaron en su día para poder participar en la Transgrancanaria, pero no me fue posible, y ahora surgió la opción de La Majadilla Sunset Trail y estoy feliz. El deporte para mí es una forma de expresión, una forma de vivir. La vida es un regalo y hay que exprimirla. Además, yo me comunico a través de la lengua de los signos y hay mucha gente que no lo entiende. Pero es que el deporte es comunicación, es inclusión, es constancia, es esfuerzo, es resiliencia, todos los valores que yo quiero ofrecer a mi entorno y, sobre todo, para vivir mi vida. Los retos que realizo me sirven para enseñar al mundo que toda persona si tiene un cuerpo es un atleta, todos si queremos podemos intentarlo», destaca.

Ofrece charlas y ya piensa en nuevos retos de futuro, como el triatlón de Barcelona, en septiembre, o la Behobia San Sebastián de noviembre.

A sus 31 años de edad, Álex Roca tiene claro, como se destaca en su libro 'El límite te lo pones tú', que hay que superar dificultades sin poner excusas. Este viernes, a las 19.30 horas, ofrecerá una charla, con entrada gratuita, en la Casa Condal.