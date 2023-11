Alberto Zamora pasa de ronda por la lesión de Eusebio Ledesma

El Mundial de Ssirum de Corea daba comienzo este miércoles para la categoría masculina, donde solo se había programado un choque para nuestros luchadores en la primera ronda. El grancanario Alberto Zamora se debía enfrentar al tinerfeño Eusebio Ledesma, baja de última hora por lesión, por lo que el bregador del Aridane se clasifica para la segunda ronda de este jueves en el apartado internacional. El resto de canarios iniciaran su participación también este jueves con los siguientes emparejamientos:

Josué Acosta contra el coreano Yun Yun Do; Jonay Matoso contra otro bregador local, Sun Chuni Jop; Isael Rodríguez contra otro coreano, Kin Son Yu; Pedro Hernández se las verá con el coreano In Mic Jioc; Rafael Elvira con el vietnamita Van Lam; Alejandro Afonso con otro luchador del país asiático, Yon Lo; el vietnamita Min Jiu, tendrá como rival a Elieser Gutiérrez y Alberto Zamora con Non Min Su, también luchador local; y por último Fabián Rocha contra el italiano federico.

Los combates contra no coreanos corresponden al mundial Internacional, donde solo compiten luchadores extranjeros y si los adversarios son coreanos, esa agarrada pertenecen al mundial absoluto, donde entran ya los del país organizados y es el verdadero campeonato del mundo. En este caso ambos eventos se entremezclan.

Alberto Zamora pasó de ronda en el campenato internacional. Alexis Morales

A las 9:00 horas de este miércoles, 18:00 horas en Corea, los canarios se fueron a uno de los campos de entrenamiento para preparar el debut masivo y mejorar un poco la técnica de Ssirum, de cara a oponer más resistencia, especialmente a los luchadores locales, que son mucho más expertos.

El que desee ver los combates, son todos retransmitidos por el canal de YouTube de la competición (www.youtube.com/@_live3458/streams).

En principio los luchadores coreanos parten con ventaja de conocer mucho mejor la lucha suya, además que son profesionales de la misma, de ahí que las victorias que puedan tener los nuestros alcancen un gran valor y hace que sea nuestro deporte más reconocido.