Llegó la hora de sacar los colmillos

Es la hora de los valientes. Tras los dos últimos tropiezos en liga, donde la UD perdió un partido y empató otro, el combinado de Manolo Jiménez debe dar un paso al frente. Es necesario. Para eso es la plantilla a batir en la categoría de plata del fútbol español. Este sábado no valdrán medias tintas. Enfrente esperan un rival de enjundia y un campo donde tan solo vencen los que lo intentan hasta sudar sangre.

Los equipos de arriba no aflojan y Las Palmas no puede hacer menos. Sin ir más lejos, el Málaga metió más presión si cabe a los isleños. Volvió a vencer en La Rosaleda y sigue contando sus partidos en casa por victorias. Es por ello que la escuadra grancanaria necesita sacar los colmillos. Mostrar sus garras, despellejar al rival y llevarse los tres puntos a la isla. No será fácil. La igualdad en Segunda División es máxima y se plasma un fin de semana tras otro. No obstante, la plantilla sabe que para lograr el ascenso hay que sumar de tres en tres y, tras ocho jornadas de exámenes y calibraciones varias, está preparada para asaltar cualquier fortaleza. Los Juegos del Mediterráneo es otra piedra de fuego en la que Jiménez se verá obligado a usar sus mejores cartas. Y una de ellas podría ser la apuesta por el factor Sergio Araujo.

El Chino está de vuelta y lo demostró en los minutos que estuvo sobre el tapete del recinto de Siete Palmas ante el Alcorcón. Su entrada en el segundo tiempo dio aire fresco a la Unión Deportiva. La calidad del argentino es innegociable y el técnico sevillano ya medita si darle la alternativa desde el inicio de la contienda. Es la mejor opción para saciar la sed de gol que está padeciendo el conjunto isleño. Con todo, Las Palmas podría juntar en la punta de ataque al pistolero Rubén Castro y a Sergio Araujo. Un dúo al que, sin duda, teme más de una de las retaguardias de la categoría. El de La Isleta y el de Neuquén formarían pareja inicial por primera vez en lo que va de competición doméstica. Y con semejante artillería en la delantera crecen las opciones de salir triunfadores de Almería. Pero Araujo y Castro no estarán solos. Por detrás habrá otros nueve guerreros.