La leyenda Miguel Heras volverá a afrontar el reto de la Transgrancanaria

Miguel Heras, leyenda del ultra trail, ha confirmado su participación en la vigesimoquinta edición de The North Face Transgracanaria, tercera prueba del circuito internacional World Trail Majors, donde competirá en la prueba Classic, que se iniciará la noche del 23 de febrero en Las Palmas de Gran Canaria. El corredor bejarano, ganador del trail grancanario en el año 2010, comenzó su exitosa carrera profesional en el año 2005.

«De la victoria de 2010 tengo un recuerdo súper grato; no llevaba muchas ultras encima, no había hecho demasiadas. Fue una carrera desde el principio accidentada porque tuve una caída al principio y estuve casi toda la carrera sangrando, pero la recuerdo súper bonita y agradable. Todas las carreras en las islas lo son porque te sientes arropado por la afición desde el principio al fin. Recuerdo aquella meta con un montón de gente y, a pesar de los años, se me pone la piel de gallina», rememora el salmantino.

Para esta edición espera llegar físicamente bien, aunque admite las adversidades que le plantea la carrera dado que coincide en época de invierno, lo que le dificulta su preparación por las bajas temperaturas de su localidad. «Donde vivo, los inviernos son duros para poder entrenar largas distancias y largos volúmenes, que es lo que se necesita para hacer una Transgrancanaria. Además, mis temporadas también suelen terminar muy tarde, en diciembre, por lo que parte de mi descanso y arranque suele ser en enero y febrero, lo que suele pillarme bastante temprano», comenta.

«Este año he tenido un compromiso personal con la carrera que quiero cumplir y, a pesar del invierno y la época, me prepararé lo mejor que pueda para llegar en unas condiciones óptimas», destaca.

Con cerca de 20 años compitiendo al máximo nivel, Heras explica que para él la clave está en tener ilusión, cuidarse y hacer algo que le gusta. «Uno de los trucos es que realmente me encanta entrenar y no tanto pensar en la competición, que es una consecuencia de esos entrenamientos. No entreno para competir; quizá compito porque entreno, pero no es quizás el objetivo. Si no compitiera, entrenaría igualmente; quizá a otro nivel o sin tanto estrés para llegar a las competiciones marcadas, a lo mejor eso ayuda a dilatar la carrera deportiva».

Entre las carreras que ha ganado en su prolífica trayectoria, aparte de la prueba reina grancanaria, se encuentran el Ultra Pirineu (2016 y 2022, aparte de podios en 2015 y 2023), Templiers (2016 y subcampeón en 2012), el Epic Camí de Cavalls 360º de Menorca (2023), la Valhöll Ultra Trail (2023), el Everest Trail Race de Nepal (2022), la Maratón Isla del Meridiano (2013), la Tenerife Bluetrail (2011), o Transvulcania (2010, 2011 y subcampeón en 2022), entre otras.

«2023 no fue mal año; al principio un poco flojillo y al final del año un poco mejor. El 2024 es otro año distinto con un cambio de marca, cambio la gente con la que trabajo y con la que me relaciono a nivel deportivo, y es una motivación extra. Es cierto que tengo una edad, pero estos cambios son los que a uno le hacen seguir motivado y seguir sintiéndose vivo a nivel deportivo», resalta.

Junto a Heras, tomarán la salida otras estrellas del trail running actual, como los estadounidenses Jim Walmsley, Zach Miller y Seth Ruling, el portugués Miguel Arsénio, el catalán Andreu Simon o el chino Jiasheng Sheng. Todos ellos buscarán hacerse con el mayor premio económico otorgado hasta el momento en la carrera.

The North Face Transgrancanaria, que se celebrará entre el 21 y el 25 de febrero, es una carrera organizada por Arista Eventos y cuenta con el patrocinio de las instituciones Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria; el Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida; Maspalomas Costa Canaria; el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria; y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de las empresas The North Face, Fred. Olsen Express, Hospitales Universitarios San Roque, Expomeloneras, 226ERS, Aguas de Teror y Sonocom Audiovisuales.