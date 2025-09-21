Leif Aagesen , Joaquín Someso, Francisco Duquey Lydia Ravelo brillan en del Torneo FrimanchaAmiplay El ganador Scracth fue Leif Aagensen que, con 38 puntos, dos bajo par brutos, se impusoa Armando Juárez, segundo con 36

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:00 Compartir

La tercera edición del torneo Frimancha – Amiplay se celebró este sábado en el campo de Meloneras Golf y concluyó con las victorias de Leif Aagesne, Joaquín Someso,Francisco Duque y Lydia Raveloen las distintas categorías disputadas.

El ganador Scracth fue Leif Aagensen que, con 38 puntos, dos bajo par brutos, se impusoa Armando Juárez, segundo con 36. Además, Aagensen se llevó la clasificación hándicapde 1ª categoría Caballeros del torneo, pero al no ser los premios acumulativos, el triunfopasó a manos de Joaquín Someso.

Leif Aagensen demostró ser el que mejor se aclimatóal calor reinante durante este Torneo Frimancha Amiplay, realizando un gran torneo.En 2ª categoría Caballeros la victoria se la llevó Francisco Duque, gracias a sus 39puntos, uno más que Sebastian Lozano, segundo con 38, que le valieron para llevarse el gran premio a los ganadores de las distintas categorías; una pieza de jamón de ceboibérico.

En la categoría Señoras, el triunfo fue para Lydia Ravelo con una vuelta de 33 puntos,superando en uno a Mapy Lagares , segunda con 32.Los premios especiales a la bola más cercana en los hoyos 5 fue para Maximino Varelamientras que los premios al drive más largo en el 9 se los llevaron Luis Marrero y MapyLagares.

La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar al finalizar la jornada, durante la barbacoa preparada por el equipo de Frimancha Canarias, que se encargó de cerrar el evento conuna excelente comida, ante los sonoros aplausos de los asistentes.

Temas

Golf

Premios