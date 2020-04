La mayor conquista de Juanma Suárez

Campeón de España de grappling en la categoría sénior de 84 kilogramos, destacado siempre en todos los certámenes internacionales, con podios e inmejorables críticas en mundiales, figura, también, en modalidades como el kick boxing o jiu-jitsu brasileño, y fama añadida en las artes marciales mixtas (MMA), en las que acumuló innumerables éxitos. Hasta el pasado mes de febrero, convocado con la selección española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas para el Europeo celebrado en Roma. Incansable entusiasta, deportista vocacional. Necesita pocas presentaciones el teldense Juanma Suárez (1979), miembro del Taz Jinámar y que, en estos días de excepcionalidad, combina sus exigentes entrenamientos con una labor solidaria encomiable: repartir alimentos de primera necesidad entre las familias más necesitadas. Y poniendo, además, dinero de su bolsillo, en colaboración con la Asociación Hogar para la Tercera Edad y Pensionista Guillermo Casañas Gil, con sede en Jinámar, el barrio en el que ha vivido siempre, y en la que ejerce de secretario su padre, Juan Antonio Suárez.

«Gracias a mi amigo José Yoney Roque, a través de la empresa Inversiones NTF, se han comprado muchos de los productos que hacemos llegar a la gente que así lo requiere. Gofio, pasta, mucha verdura que me la facilita mi padre a través de la asociación... Llevamos jornadas muy cargadas de trabajo, no paramos, pero la satisfacción es enorme por poder echar una mano a personas en situaciones de especial carencia», explica. Juanma quiere poner en valor la labor de equipo con los compañeros y amistades que se han volcado con esta tarea altruista y ejemplar que abarca Telde y otros municipios: «Carlos, Jaime, Agustín Ortiz, José Yoney Roque... Todos nos estamos volcando con la ONG Guillermo Casañas y lo hacemos con el corazón, tratando de atender todas las llamadas y mensajes que recibimos, que son constantes a lo largo del día. A veces nos vemos desbordados», añade. Y la cifra es elocuente: hasta la fecha han entregado más de 15.000 kilos de comida. Quienes no pueden acudir al local de la organización (calle Lomo Las Brujas, número 1, local 7), pueden solicitarlo a domicilio y es ahí donde entra en acción este protagonista ejemplar en estos tiempos.

Juanma está «muy sensibilizado» con el impacto de la crisis del coronavirus en su entorno, lo que le llevó a empeñar sus recursos: «La preocupación por la salud es lo esencial, lo más importante. Pero también hay consecuencias muy duras a nivel de empleo y economía. Por eso sentí el impulso de hacer algo, de ponerme a disposición en lo que pudiera hacer. Me salió de adentro. Ahora, cada vez que vamos a una casa y nos reciben con una sonrisa la recompensa es enorme».

Una reciente experiencia personal le ha conmovido aún más en las semanas que corren y que, como reconoce, necesitan «el mejor ánimo de todos» para tratar de añadir fortaleza y optimismo a la sociedad.

«Tuve suerte en febrero cuando viajé a Italia para competir en el Europeo con España porque, nada más acabar y regresar a casa, allí estalló todo. La verdad es que me impactó pensar que, sin saberlo, tanto yo como mis compañeros de la selección, además del resto de participantes, estuvimos expuestos a esta epidemia de una manera tan evidente. Ahora lo que toca es ayudar y, aunque los sacrificios están ahí, no me importa para nada. Y así voy a seguir mientras pueda y sea necesario. Es una responsabilidad que afronto encantado y pensando en quienes lo están pasando mal», concluye un campeón dentro y fuera del tatami.