La filarmónica de Mel: todos a una y un equipo sin fisuras

Como si de una orquesta filarmónica se tratara, la UD tocó, una vez más, al ritmo de Pepe Mel: todos a una y un equipo sin fisuras. Los isleños exhibieron virtudes sin Jonathan Viera y volvieron a demostrar estar capacitados para pelear en cualquier campo de la categoría de plata del fútbol español. Fuerza y orden en la retaguardia, velocidad por los costados y mucho toque para someter al rival. Las Palmas se confirma, pese a no aprovechar la superioridad numérica, como uno de los candidatos a pelear por el ascenso. Volvió a puntuar y ya son seis encuentros seguidos haciéndolo.

Además, el choque en tierras madrileñas dejó varios apuntes: Benito sigue creciendo, la pareja de centrales roza el sobresaliente, Fabio vuelve para sumar y Fede Varela deja sus primeros destellos como jugador de la UD. Por partes, el aldeano rozó el tanto con un disparo seco y potente, que Biel Ribas solo pudo enviar a saque de esquina. Y no acabó todo ahí. El extremo percutió con sentido e impertinencia. Avezado a la velocidad punta, fue un dolor de cabeza para su par. Mantovani y Aythami dejaron a cero su arco, con ayuda también de Valles, y se confirman como una dupla sólida atrás. Mención positiva también para Fabio, que entró en el once inicial y mezcló a la perfección con Javi Castellano. Varela, que debutaba en Fuenlabrada, se presentó con un regate tremebundo y con destellos de futbolista diferente a lo que había en la plantilla. Y, por si fuera poco y pese a marrar un gol cantado, el prosélito Sergio Araujo multiplica las variantes en la punta de ataque. La película suena a dinamita de la buena.

Lo único que faltó fue el gol. Y eso que lo acarició en varias ocasiones la Unión Deportiva. La más clara estuvo en las botas de Araujo, que ajustó tanto su disparo tras un sensacional pase de Benito que se marchó fuera por centímetros. No se lo creía el ariete argentino, que mostró su contrición y lamento sobre el césped. Ahí estaba el partido.

No obstante, los amarillos fueron mejores de principio a fin. Bailando al son de Pedri y las galopadas de Benito, Las Palmas mereció facturar los tres puntos hacia Gran Canaria. Y ahí aparecen las virtudes de este equipo. Mel transformó un conjunto moribundo en un escuadrón dispuesto siempre a la batalla. Con el ascenso entre ceja y ceja, esta nueva y aireada UD no teme a las alturas. Hay materia prima. Calidad sobra y la cantera derrocha hambre sobre el verde. El entrenador madrileño ha dado con la tecla y ya nadie duda de que las posibilidades, con o sin Jonathan Viera, son muy reales. A la vista están el juego y los resultados. Pero que nadie se confunda: todavía no se ha hecho absolutamente nada. Queda todo el camino por recorrer.