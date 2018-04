La aventura titánica de Jesús y Misha

“Más que un reto es un sueño cumplido. Imagino que voy a sufrir mucho. Vamos 71 chicas de todo el mundo, récord de la prueba y, eso me ilusiona también. Será muy divertido y sufrido, porque la de este año promete ser la más dura de la historia, tanto por el itinerario, el desnivel y porque será más larga» reconoce Misha, con el inconveniente de no poder utilizar piezas nuevas y el retraso de su bicicleta desde Casablanca. Con apoyo Gran Canaria Tri, Bike & Run, el club Tamadaba Biker, el Cabildo de Gran Canaria y Free Motion, Misha lleva meses preparándose y 5.600 kilómetros en las piernas con el objetivo de, al menos completar la prueba.

Con kilómetros en carretera

Jesús Zoiro, por su parte, se atrevió con este reto hace unos meses tras acumular mucha experiencia en ciclismo de carretera. “Es algo que siempre he querido hacer y gracias a CaixaBank Consumer y Sanle Bike lo voy a conseguir. Soy ciclista de carretera desde los 8 años, pero en mountain bike no tengo mucha experiencia y el hecho que de mi primera prueba seria sea una de las carreras más duras del mundo me motiva mucho. Hace tres meses, cuando empecé a entrenar, la idea era acabarla, pero ahora espero estar entre los 300 primeros”, asevera Zoiro, cuya mayor preocupación está en los cambios de temperatura. “La cota de nieve está en unos 2.000 metros y tendremos etapas de montaña. Pero luego pasaremos al calor del desierto, por lo que más me preocupa es los contrastes, además de la dureza del itinerario”.

Jesús ha competido con la selección Canaria en el campeonato de España cinco veces, ha corrido la Vuelta La Rioja, Vuelta Valencia y compitió en el velódromo de la UCI (Unión Ciclista Internacional) con unos ciclistas de la selección suiza la prueba de 24 horas a relevos. “En mountain bike solo he hecho Fudenas en Fuerteventura, por lo que hacer mi primera gran prueba de bike en una de las carreras más duras del mundo es entrar por la puerta grande”, asevera Jesús Zoiro, emocionado antes de comenzar a rodar por Marruecos.