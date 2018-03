$!Misha se prepara para la carrera más dura

Misha Sekulova, nacida en República Checa hace 33 años, se siente una canaria más después de llegar con solo 19 a Gran Canaria. Tras ser madre de un niño hace cinco años retomó la afición por la bicicleta que tenía de niña. Volver a pedalear supuso un punto de inflexión en su vida, porque le ayudó a superar una depresión posparto.

«Me negué a tomar pastillas y comencé a hacer deporte. La bicicleta me ayudó». Cuatro años después, y tras varios campeonatos de Canarias -«en la categoría de más 30, la de las mamis»-, se prepara para disputar a finales de abril la Titan Desert en Marruecos. «Es un reto que sigo desde hace cuatro años. Al principio veía muy difícil participar en una de las competiciones más duras del mundo porque estaba empezando, pero poco a poco me fui preparando para poder participar con garantías. Y hace dos años me propuse hacerla», reconoce Misha Sekulova, que hasta hace poco no ha podido competir por su dedicación al pequeño Nikolás.