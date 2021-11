Después de una primera jornada bastante tortuosa para el atletismo español en Tokio, Ana Peleteiro ha devuelto el ánimo y han dado esperanzas para creer que se pueden hacer grandes cosas en estos Juegos. Es cierto que la matinal había dejado los ánimos muy bajos, en especial esa retirada por lesión de Fernando Carro en las series de obstáculos, pero el atletismo español ha venido a Tokio a pelear y no se va a rendir en la primera jornada.

Eso sí, hacía falta un estímulo y Ana Peleteiro se ha aplicado a fondo. La gallega ha estado contundente. Se necesitaba una marca de 14.40 metros para estar en la final y si en el primero se ha quedado a un paso (14.35) que era una clasificación virtual, en el segundo ha volado hasta los 14.62, en lo que supone un centímetro más que su mejor marca personal al aire libre (tiene 14.73 en pista cubierta).

Todo una declaración de intenciones de Peleteiro, a quien se le ha visto absolutamente concentrada en su labor y consciente de que había que pasar el trámite previo antes de pensar que se encuentra ante su gran oportunidad olímpica. A priori no para el oro, porque parece tener grabado el nombre de Yulimar Rojas -ha saltado 14,73-, pero por qué no pelear con Lafont, Mamona, Povea o Ricketts, rivales que se han clasificado al primer intento pero por debajo de ese 14,62 de Peleteiro, una marca muy sólida de cara a la final. Probablemente para luchar por las medallas deberá volver a mejorar su marca, pero de momento ya ha demostrado que eso no es un impedimento. Así que tras ese segundo salto, la misión de hoy estaba cumplida. Tocaba recoger la bolsa y al hotel a descansar para la final del domingo a las 13.15, hora española. Será la primera gran cita del atletismo español.

Pero si lo de Peleteiro era lo lógico, la sorpresa la ha protagonizado el relevo mixto, esa prueba de reciente creación en la que sin embargo no estará en la final el equipo español tras la recalificación de Estados Unidos y República Dominicana. Primero, sobre la pista, Samuel García, Laura Bueno, Bernat Erta y Aauri Bokesa han quedado cuartos en su serie y han batido el récord de España (3.13.29). Un gran resultado, pero había que esperar a la segunda serie. Tras esos resultados, España quedaba fuera, y los cuatro atletas han subido a la zona mixta con gesto agridulce, hasta que les han comunicado que había descalificaciones y que estaban dentro. Los gritos, las lágrimas, los abrazos y la emoción vivida en ese momento bien valían una final para un grupo talentoso y bien armado. Sin embargo, posteriormente, se anunció que el 4x400 español no estará en la final tras ser recalificados estadounidenses y dominicanos.