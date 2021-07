Francia baja de las nubes al 'Dream Team'

Estados Unidos, que durante años fue considerado como un equipo de ensueño al que resultaba imposible hacer frente, es hoy uno más. Al menos este 'Dream Team' venido a menos que ha presentado Popovich en Tokio donde Francia le ha dado el primer revolcón a las primeras de cambio (83-76). Derrota que obliga a los americanos a extremar las precauciones para el futuro y que muestra el camino para los demas equipos: son vulnerables.

Frente a los galos, en el estreno olímpico, los americanos tenían una prueba de nivel para demostrar si el apodo de 'Dream Team' le venía grande a esta nueva versión de su equipo de baloncesto. El fracaso resultó evidente, pues solo la calidad individual y algún arranque de orgullo mantuvo al equipo con opciones hasta el final, pero no pudo evitar una derrota justa que empina su camino hacia el oro.

Los refuerzos procedentes de las Finales de la NBA -Booker, Holiday y Middleton- le vinieron bien a Popovich. Un subidón de calidad que le hacía falta. Se notó esa inyección de alegría en el primer cuarto, en el que el base de los Bucks ejercía de líder con seis puntos que abrieron la primera hemorragia en el marcador galo (13-22, min. 8).

83 Francia De Colo (13), Yabusele (6), Fournier (28), Batum (5), Gobert (14) -cinco inicial-, Heurtel (5), Luwawu Kongbo (2), Fall (7), Poirier (3) y Cornelie. 76 Estados Unidos Lillard (11), LaVine (8), Adebayo (12), Durant (10), Green (2) -cinco inicial-, Holiday (18), Tatum (9), Booker (4), Johnson, McGee (2) y Middleton. Árbitros: Guilherme Locatelli (Brasil), Michael Weiland (Canadá), Manuel Mazzoni (Italia). Eliminado por cinco faltas personales el estadounidense Kevin Durant (min. 39).

Parciales: 15-22, 22-23, 25-11, 21-20.

Incidencias: Partido de la primera jornada del Grupo A del torneo masculino de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputado en el Saitama Super Arena (Japón) a puerta cerrada.

No se encendieron las alarmas en Francia, que supo mantener la calma para ir recortando poco a poco esa diferencia. Una remontada lenta, que por momentos parecía que no iba a consumarse nunca. Porque en cada arreón galo había una respuesta americana. Si no era Lillard, aparecía Adebayo y si no, Durant. Recursos infinitos que, a cuentagotas, iban solucionando la papeleta mientras Francia seguía erre que erre. Al descanso se llegó con una ventaja americana de ocho puntos. Demasiados para lo visto sobre el parqué (37-45).

Los galos elevaron su nivel defensivo en el tercer cuarto y Estados Unidos se le hizo de noche. Le costaba un mundo anotar, mientras Fournier (28 puntos) martilleaba una y otra vez la canasta de su rival. Se estrechó el margen hasta dejarlo en nada (52-52, min. 26), reiniciando el choque y obligando a los de Popovich a remangarse para no comenzar con derrota.

Lo hizo el técnico situando uno de sus mejores cincos en pista, pero no le valió con eso. Un triple de De Colo ponía a los galos por delante y encendía las alarmas de su rival. La racha del base se alargó hasta los siete puntos consecutivos a los que se sumó un triple de Heurtel para darle seis de diferencia a su equipo antes de irse al último cuarto (62-56).

Reacción americana

Fue Holiday, aún con la resaca del anillo conquistado en la NBA, el que lideró la remontada, en la que la defensa jugó también un papel protagonista. De repente, como no lo habían hecho en todo el partido, los americanos se pusieron a defender y a Francia se le apagaron las luces. Solo anotó un punto en los primeros cinco minutos de cuarto el equipo de Collet, que veía cómo su ventaja se esfumaba y cómo crecía la de su rival (63-69, min. 35).

Tocaba volver a reaccionar y lo hizo Francia, regalando un final precioso en el que pudo ganar cualquiera. Cayó el duelo del lado galo porque creyeron más en la victoria. Porque supieron jugar en equipo esos últimos minutos en los que el talento, a secas, esta vez no sirvió. Un balón suelto peleado por Yabusele acabó en los brazos de Fournier, que clavó otro triple para poner por delante a su equipo a falta de un minuto (76-74).

Empezaron entonces las prisas, con los cinco americanos en pista buscando la pelota en un intento por apagar el fuego cuanto antes. Lo intentaron hasta en cinco ocasiones en la misma jugada, con tiros liberados que otras veces habrían acabado dentro, pero no esta vez. Porque este 'Dream Team' terrenal tiene estas cosas. Le sobra talento, pero le pueden los nervios. Así, vio cómo le resultaba imposible anotar y encajaba un parcial de 16-2 en los últimos 3:41 minutos. Apagón que hizo que se le escapara el partido definitivamente, cediendo ante una Francia que resultó justa vencedora.