Minnesota priva a España de Juancho para los Juegos

La vida de Juancho Hernángomez ha sufrido una serie de sacudidas vitales que muchos no aguantarían. Primero, con la lesión que se produjo durante un amistoso de preparación que le hizo ser considerado baja para los Juegos. Días después, con su recuperación milagrosa que abrió la puerta a la esperanza. Alegría confirmada horas antes de viajar a Tokio con el equipo. Superada su lesión y a punto de entrar ya en dinámica de grupo, el jugador recibió hace algunos días un mazazo que no esperaba. La negativa de los Timberwolves a que disputara los Juegos. Una decisión que nadie se explica aún dentro de la Federación (FEB) y que el propio Jorge Garbajosa personalmente ha tratado de esclarecer y solucionar sin éxito en las últimas 48 horas. Agotadas todas las vías, este sábado se cerró definitivamente la aventura de Juancho en Tokio, abriendo un agujero gigante en la línea de flotación de la selección que Xavier López-Aróstegui –el elegido para sustituirle– solo podrá cubrir en parte.

El enfado en la Federación, contrastado por este medio a través de diferentes fuentes, era evidente. Solo había que leer el comunicado larguísimo y detallado hecho público por el organismo para entender que lo que había ocurrido era poco menos que una puñalada trapera. Una de esas que llegaban volando, a traición, sin que nadie la esperara y que te dejaba sangrando sin remedio. Así está ahora Scariolo, tratando de suturar una herida que ha dejado tocado al equipo en lo anímico –Juancho es una de las alegrías del vestuario– y en lo técnico, pues no hay recambio posible para su versatilidad en la cancha.

No fue hasta este sábado, mediada la tarde en Tokio y la mañana en Madrid, cuando la FEB decidió que se habían agotado las vías de diálogo y que no había otro remedio que hacer público lo ocurrido. En ese comunicado se relata día a día lo ocurrido desde la lesión hasta que los Timberwolves envían un escrito en el que prohíben que el jugador dispute los Juegos con España.

A lo largo de un minucioso relato, la Federación explica cómo los primeros temores con la lesión dejaron paso a una dolencia menos grave que se empezó a tratar con el objetivo de la recuperación del jugador. Un proceso que, siempre, estuvo guiado y monitorizado por los servicios médicos de la franquicia de Minnesota. Tanto, que autorizaron el viaje de Juancho a Las Vegas y allí fue visitado por una fisioterapeuta que confirmó la buena evolución de la lesión.

Extraño cambio de postura

En una reunión posterior, en la que estuvieron presentes varios miembros del equipo médico de la Federación y de los Timberwolves, así como el jugador y su agente, Igor Crespo, se confirmó esa recuperación y se recibió el visto bueno para que el menor de los Hernangómez pudiera estar en Tokio. «El 18 de julio nos dieron un 'ok' claro, expreso y rotundo para que Juancho disputara los Juegos. No ha habido un error de interpretación, solo ha habido un cambio de opinión por parte de la franquicia. Si la decisión estuviera sustentada en pruebas médicas hubiera sido mucho más comprensible, pero los médicos necesitan pruebas para cambiar de opinión. Si no es así, el cambio de criterio obedece a otros motivos y desconozco absolutamente cuáles son», afirmaba Garbajosa en una rueda de prensa improvisada para la ocasión.

El presidente ha intentado de todas formas que Juancho se quedara a las órdenes de Scariolo, pero no ha sido posible. «Llevamos dos noches sin dormir intentando buscar una solución. La negociación no ha sido más que propuestas por nuestra parte y estuvimos nueve horas esperando una respuesta a la última. La única propuesta es que no ha habido propuesta de Minnesota. Juancho quiere jugar los Juegos y no va a poder. No tenemos ningún problema en absoluto con la franquicia y menos con la NBA, con la que tenemos una perfecta relación. Esto es más un problema de personas que han decidido por motivos, que para mí no son médicos. Hablo de su presidente de operaciones», apuntó. Un dardo directo y claro en referencia al colombiano Gersson Rosas, que en los últimos días habría intentado avanzar en la renovación del alero sin éxito.