El inesperado rival del Gran Canaria en la lucha por la Eurocup

La fase regular de la Eurocup avanza, y tras el bache atravesado por Dreamland Gran Canaria en diciembre con tres derrotas el equipo de Jaka Lakovic empezó 2024 ganado en la cancha de Lietkabelis. El campeón de la Eurocup tiene garantizada la presencia en la fase final, aunque todavía necesita alguna victoria más para asegurar una de las dos primeras plazas y progresar directamente para los cuartos de final. Sin embargo, al Granca le ha surgido un inesperado rival en la pelea por revalidar el título conquistado el año pasado contra Turk Telecom Ankara.

Gran Canaria contra Francia

Durante años, España y Francia han mantenido una gran rivalidad a nivel continental. El equipo liderado por los Gasol y Navarro le tenía tomada la medida a la Francia de Parker, Batum y compañía. Una rivalidad que si miramos a la clasificación de la Eurocup se traslada a la segunda competición continental: Gran Canaria comparte liderato con Bourg en el grupo B; pero el grupo A está dominado por Paris Basketball. Y las casas de apuestas ya sitúan a los parisinos por delante del conjunto claretiano.

El cuadro parisino no es desconocido para los aficionados del Granca, pues compartió grupo con los claretianos la pasada temporada. Fue el debut en competición continental de un equipo sin a penas historia -se fundó en 2018 tras la fusión de varios clubs- creado para llevar la Euroliga a París. Un camino similar al de London Lions, que el año pasado también compartió grupo con Dreamland Gran Canaria. París y Londres son dos mercados prioritarios para la Euroliga.

Los galos no fueron rival para Granca, que ganó 118-99 en casa y 81-89 en la capital gala. Los caminos de ambos se cruzaron de nuevo en 1/4, con los claretianos barriendo 104-74 al equipo galo. En verano dio un paso adelante contratando al técnico finés Tuomas Iisalo, campeón de la BCL con Bonn, que llegó a la capital francesa con la base de su exequipo: TJ Shorts, Malcolm, Ward, Kessens, Herrera y Kratzer.

Solo Besiktas ha podido este año con los parisinos (63-68), aunque en casa las cosas no les van tan bien: ocupan la 4ª posición con un balance de 12-6, por detrás de Mónaco, Bourg y ASVEL. Paris podría ser el rival de Dreamland Gran Canaria en semifinales si los claretianos no consiguen la 1ª plaza del grupo que están luchando con Bourg. Recordemos que los de Jaka Lakovic ganaron 84-76 en casa, pero cayeron 92-84 en tierras galas. Con el basketaverage particular igualado, el Granca tiene mucho mejor basketaverge general que su rival. Eso sí, Cluj les sigue de cerca.

Nuevo formato

Tras dos años con una fase de grupos de 18 partidos y eliminatorias a vida o muerte desde octavos, la Eurocup 2023-2024 estrenó formato. La fase de grupos se mantiene inalterable, pero en vez de clasificar 8 de los 10 equipos avanzan seis. La gran diferencia es que los dos primeros clasificados de cada grupo progresan a 1/4, mientras que los equipos clasificados del 3º al 6º tendrán que jugar los octavos de final.

Las series de 1/8 y 1/4 se continúan resolviendo a partido único, de modo que acabar entre los dos primeros del grupo te ayuda a evitar una ronda a vida o muerte. Y tienes la garantía de que te juegas el acceso a semifinales en casa. Sin embargo, al gran novedad de esta temporada es que las semifinales y la final se deciden en un playoff al mejor de tres partidos. De nuevo el equipo con mejor ranking en fase de grupos tendrá el factor cancha a favor, disputando como local el primer partido y, si es necesario, el tercero y definitivo.

Favoritos a ganador de la Eurocup

Allá por el mes de octubre, cuando dio comienzo la competición, Dreamland Gran Canaria partía como el principal favorito para ganar de la Eurocup. Campeón defensor, supo moverse en verano para hacer frente a las pérdidas de Dylan Ennis o Balcerowski. Sin embargo, el bache con que cerró el año y la gran temporada de Paris Basketball hace que compartan favoritismo. Al menos, es lo que dice ese termómetro que son las apuestas cuando se trata de predecir algo a tan largo plazo. Quedan casi tres meses para unas finales programadas del 9 al 17 de abril.

Por detrás de claratianos y parisinos aparecen opciones como Hapoel Tel Aviv, Joventut o Bourg. Los dos primeros comparten grupo con Paris Basketball. Hapoel parece no echar de menos a su afición, y llegan más frescos pues su competición doméstica no empezó hasta diciembre. La Penya ha tenido una campaña marcada por los problemas extradeportivos, pero siempre es un rival peligroso como también lo es Bourg. Sin embargo, en octubre todos ellos estaban llamados a luchar por el título -también los decepcionantes equipos turcos-, pero pocos contaban con Paris. ¿Dará la campanada o Dreamland Gran Canaria conseguirá el doblete?