HPS es testigo directo del esperado regreso al boxeo de Jerobe Santana

Regresa la «sonrisa eterna»del boxeo, retorna la modestia de un chico criado en un humilde barrio de La Feria en Las Palmas de Gran Canaria, donde soñó con ser profesional, regresa el «niño de oro» que encandiló con su clase y estilo a muchos canarios que añoraban una figura como la suya. Está aquí de nuevo el hombre que atesora un notable récord de 16 victorias (con 6 triunfos por la vía rápida) y tan solo una derrota antes de su retirada hace casi seis años: «Vuelvo porque me apetece, porque estoy bien físicamente y quiero disfrutar de nuevo del boxeo. Pensando a corto plazo y sin obligaciones», asegura el protagonista de una de las noticias más celebradas de los últimos tiempos.

El púgil grancanario, apodado «Chocolatito» por su amor hacia el delicioso alimento culinario, reaparecerá por la puerta grande en una velada prevista para el próximo 10 de noviembre en el Gran Canaria Arena.

Su rival será el madrileño Ander Amatriaín (9-0-1) y pelearán entre el peso súper ligero y el peso welter: «Espero hacer un buen papel, que me salga todo conforme lo tengo planeado y no acusar la inactividad. Quiero que la gente disfrute conmigo y con el combate como lo hacía antes», espetó antes de confesar, con mucha sinceridad, que «volver al boxeo me genera ciertas dudas y estrés. Antes era solo boxeo y ahora tengo algunas limitaciones, porque tengo dos hijos (Daniel tiene diez meses de vida) y eso te quita mucho tiempo. Ser padre es lo más hermoso del mundo y te llena por completo el corazón y no me está resultando fácil, pero aquí estoy intentándolo».

Y los pasos previos a su sonado regreso no los podía dar en otro sitio que no fuera en las instalaciones de HPS con las pertinentes pruebas médicas para constatar que su estado físico es el adecuado para un reto de semejante envergadura. La doctora Clara Quintana, responsable de la Unidad de Medicina Deportiva de HPS, dio el visto bueno en una jornada intensa para un Jerobe agradecido: «Es una maravilla estar en HPS para superar el reconocimiento médico. Las últimas pruebas médicas completas también fueron aquí y HPS es mi hogar. Para mi sorpresa, las pruebas revelan que físicamente estoy casi como hace cuatro o cinco años, no hay muchos cambios y eso es una buena noticia», explicó.

Jerobe Santana conquistó, entre otros destacados logros, el campeonato del Mundo JR WBC en febrero del 2016 tras derrotar a Irakli Jeranashvili en el peso ligero. Su última pelea la disputó hace casi seis años, el 16 de diciembre de 2017 en Madrid. Y la ganó por KO técnico en el sexto asalto. Pocos se imaginaban que se retiraría poco después: «Ya llevaba tiempo dudando si seguir o no. No tenía la misma relación con el boxeo y seguía por inercia, porque iban llegando oportunidades con cada victoria, pero en los últimos años ya boxeaba con el piloto automático puesto. El boxeo requiere un sacrificio enorme y necesitas entregarte al cien por cien y yo soy una persona muy honesta conmigo y con las personas que me rodean. Por eso lo dejé», recordó.

Por suerte y, aunque hemos tenido que esperar demasiado tiempo para volver a disfrutar de su boxeo inteligente y elegante,un Jerobe Santana más maduro con sus actuales 30 años y una mayor experiencia vital, hizo caso a los cantos de sirena que le llegaban para regresar al deporte que le encumbró: «Un amigo, Antonio Pulido, antiguo presidente de la Federación de Gran Canaria de boxeo, me volvió loco animándome a volver y diciéndome que regresara. Me puso como ejemplo su experiencia pasada y me recordó que yo nunca he estado alejado de este deporte, porque he sido promotor, entrenador y he visto muchos combates desde mi retirada», explicó.

Pocos dudan de que Jerobe «Chocolatito» Santana ha tomado la decisión correcta, suceda lo que suceda en noviembre, porque ¿desde cuándo es un error hacerle caso al corazón?