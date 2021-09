Los grandes olvidados del inicio liguero Rafa Mujica, Unai Veiga, Valles, Díez y Álex Suárez todavía no han debutado, mientras que jugadores como Ale García solo han sumado unos minutos

Con un once de confianza y las ideas muy definidas, Pepe Mel parece tener claro en qué jugadores confía ciegamente. Con el paso de las jornadas, y van siete ya, hay futbolistas que repiten con frecuencia y otros que todavía no la han olido. Mientras los Raúl Fernández, Ferigra, Lemos, Sergio Ruiz, Pejiño, Viera o Jesé son inamovibles siempre que están disponibles, Mujica, Veiga, Valles o Álex Suárez están inéditos este curso. De hecho, el centrocampista vasco aún no ha debutado con la elástica amarilla en partido oficial.

Así, el técnico, que además repitió once inicial en el choque ante la Ponferradina con respecto al que había alineado en casa del Burgos, ha encontrado un escuadrón de batalla de confianza que, de momento, está respondiendo a las expectativas del propio preparador madrileño. Décimo en la tabla y con solo una derrota, la que sufrieron los amarillos en Anduva ante el Mirandés, con dos victorias y cuatro empates, el combinado isleño quiere mirar hacia arriba. Para ello, la columna vertebral se antoja necesaria, pero también el fondo de armario.

De hecho, en la previa contra la Ponfe, Mel dejó claro que todos tendrían su oportunidad. «Tengo 29 futbolistas. Tengo primero que dejar seis fuera y mañana a doce. ¿Por qué no juega este? Con Rafa y Unai Veiga puedo decir que van a jugar y si lo hacen bien no los voy a quitar. Los futbolistas para mí son como mis hijos deportivos. Pero lo que quiero es que gane la UD Las Palmas. Me da igual quién juegue porque yo lo que quiero es ganar», analizó el técnico.

Así pues, los chicos que aún esperan su momento aprietan en los entrenamientos con el objetivo de ganarse una oportunidad. Rafa Mujica, días atrás, colgó un mensaje en sus redes sociales que decía: «Los que confían en el señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Siempre con alegría». El delantero, que se tuvo que quedar en el hotel de Marbella al dar positivo por coronavirus en la pasada pretemporada y frenar en seco su preparación durante dos semanas, aguarda el momento para golear.

Unai Veiga, por otra parte, se ha quedado fuera de la convocatoria en varias ocasiones, pero ahora está entrando en las listas. El jugador, formado en los filiales de la Real Sociedad, tiene más competencia en su puesto, donde hay profesionales que están actualmente por delante como Sergio Ruiz, Mfulu o Loiodice, pero donde también suele entrar Fabio en la rotación. Además, tanto Kirian como Maikel Mesa están al acecho.

Situación complicada también para dos titulares el curso pasado, como son Álvaro Valles y Álex Suárez. Ambos contaron con la confianza plena de Mel durante gran parte de la competición, pero hoy no están teniendo la misma suerte. El arquero sabe que con Raúl Fernández va a tener complicado entrar hasta que arranque la Copa del Rey, donde intentará destronar al meta bilbaíno. El central, por su parte, contra la Ponferradina vio el encuentro desde la grada del recinto de Siete Palmas. 36 partidos sumó el año pasado en el eje de la zaga, mientras que este aún no ha competido. Las llegadas de Ferigra y Raúl Navas, sumadas al buen hacer de Eric Curbelo cuando el andaluz no está, provocan que el canterano tenga a cero su contador de minutos. Ale Díez, de momento, está a la sombra de Álvaro Lemos, indiscutible en el lateral derecho.

Ale García apenas ha intervenido, aunque ya con la selección española sub-19 vio portería y dejó destellos de su potencial, por lo que es un canterano a tener muy en cuenta en la temporada.