El Gran Canaria recupera sus señas de identidad y a su afición

1.Una segunda parte de ritmo, intensidad, corazón y acierto

El Club Baloncesto Gran Canaria gustó y se gustó en un tercer cuarto (25-11) en el que arrolló al Lenovo Tenerife para imponerse por un claro 89-77. Tras alcanzar el descanso en el Arena con desventaja (41-44), el cuadro claretiano se aplicó en ataque, en defensa y en el rebote para frenar el potencial aurinegro y recuperar sus señas de identidad. Y lo hizo en base a dominar el ritmo, a exhibir el corazón y el talento del plantel, a multiplicar la intensidad, a castigar las pérdidas de su rival -19 para los de Vidorreta y diez recuperaciones amarillas-, a mandar en la pintura -27 de 45 en tiros de dos- y a poder correr con campo abierto. El Gran Canaria no estuvo fino desde la línea de 6,75 -tres de 17-, pero controló el rebote -35-.

2. Las piezas capitales marcan el paso en un trabajo muy coral

La fuerza del bloque para avanzar. Los roles en los esquemas de Porfi Fisac están definidos, pero las piezas capitales marcan el paso para triunfar. Así se vio una vez más en el choque de máxima rivalidad regional. El director de juego francés Andrew Albicy -ocho puntos, tres rebotes, siete asistencias, tres recuperaciones y, como aspecto negativo, cuatro pérdidas-, el exterior canadiense Dylan Ennis -22 puntos, cinco rebotes y dos asistencias- y el escolta norteamericano AJ Slaughter -12 puntos, cinco asistencias y dos recuperaciones- dieron el paso adelante necesario para no descolgarse en la pelea por estar en las eliminatorias por el cetro de la Liga Endesa. Artem Pustovyi estuvo un poco más desdibujado que en las últimas jornadas, pero la torre es clave.

3. El crecimiento meteórico del incansable Khalifa

El vivero de La Vega de San José está de enhorabuena. El base grancanario Javi López -sin minutos en el derbi, pero con la confianza de Fisac-, el interior polaco Olek Balcerowski y el pívot senegalés Khalifa Diop simbolizan el orgullo del trabajo de años en las categorías de formación. Una labor encomiable de muchos entrenadores hasta llegar a la élite nacional y continental. Balcerowski -dos puntos, un rebote y una asistencia en ocho minutos- mostró su versatilidad y garra, pero Khalifa Diop -12 puntos, siete rebotes -tres ofensivos-, dos tapones y 18 créditos de valoración- estuvo sublime en ambos lados de la pista, consiguiendo neutralizar a un Gio Shermadini que empezó castigando al canterano sobremanera. Lo frenó y lo superó por físico e insistencia.

4. El esfuerzo de AJ Slaughter para no perderse la cita

El francotirador de Kentucky estaba con ganas y, sin duda alguna, volvió a brillar. A pesar de su reciente intervención de una fractura en la nariz y con el inconveniente de tener que disputar el derbi con una máscara protectora, AJ Slaughter puso de manifiesto su compromiso para no faltar en una cita trascendental. Es uno de los mejores movimientos del Granca en las últimas temporadas. Un lujo para disfrutar.

5. El Murcia pierde y el Playoff queda a una victoria

El Gran Canaria solventó un compromiso de los que dejan tocado y pueden marcar el resto de la temporada. Ahora, con diez jornadas por jugar para los amarillos, el Playoff se encuentra a tan solo un triunfo tras la derrota del UCAM Murcia contra el Valencia -13 para los pimentoneros y 12 para los claretianos-. La competición no dará tregua hasta el final y, tras medirse a la Virtus Bolonia en Italia este martes, a partir de las 19.45 horas, en un envite que puede suponer terminar la fase regular del grupo B de la EuroCup como primer clasificado, el Granca afrontará dos test de envergadura lejos de la isla para calibrar su momento. El Burgos -partido aplazado por los positivos por la covid-19- será el rival el jueves, mientras que el Baskonia esperará el domingo.

6. La afición volvió y la comunión recordó al CID

Ambiente de gala en el recinto de Siete Palmas. 6.934 espectadores y la sensación de una complicidad infinita entre el equipo y su afición. La ocasión merecía una entrada como en las grandes ocasiones, pero la asistencia de este curso no invitaba a confiarse demasiado. El derbi devolvió la presencia masiva de público al Gran Canaria Arena. El hecho de no superar al Lenovo en el fortín claretiano desde 2016 ayudaba a que pocos quisieran no estar presentes en una nueva oportunidad para revertir la dinámica. No era un partido cualquiera y se notó desde horas antes del inicio. La fiesta del baloncesto canario, con un colorido y un entusiasmo por animar que, con el paso de los minutos, se desbordó hasta dejar imágenes para el recuerdo. El club insular debe reenganchar al Arena para que no sea flor de un día y se mantenga, como mínimo, lo que resta de curso. Ojalá siempre así.