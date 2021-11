Miguel Ángel Suárez: «Hemos hecho un gran esfuerzo para estar en este Islas Canarias; esperamos acabarlo bien»

Siempre ha sido complicado luchar con los equipos más importantes que buscan la victoria en el Regional de Canarias, pero este año un equipo modesto, como es el de Miguel Suárez y Dani Sosa, les han puesto las cosas difíciles a todos ellos. Además, en esta cita del Rally Islas Canarias, los colores en su Skoda Fabia Rally2 estrán apoyando a los La Palma.

- Conocemos el gran esfuerzo que ha tenido que hacer para estar en la 45º edición del Rally Islas Canarias, pero es un evento donde tenía que estar.

- La verdad es que ha sido un gran esfuerzo por parte de nuestro patrocinadores, sobre todo el Grupo Rivera que ha hecho un esfuerzo enorme para poder estar en este gran rally. Es una ilusión para nosotros poder estar e intentar acabar el año de buena manera.

LAS FRASES: «Hemos utilizado dos unidades diferentes, pero prácticamente no hay diferencias entre ellos» «Nos superan mucho en presupuesto, así que creo que es de bastante mérito estar a su nivel»

- Parece que la suerte no le ha acompañado este año en su asalto al Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto 2021 (CCRA). ¿Dónde cree que ha estado la clave?

- La primera parte fue muy buena, hasta el Rally de Senderos de La Palma donde conseguimos la victoria, a partir de ahí por unas cosas u otras han sido tropiezos, pero no queda otra que seguir trabajando y estudiar muy bien porque ha sucedido, intentar cambiar la dinámica y hacerlo mejor.

- Es muy valiente cuando dice que han sido errores suyos los que le han apeado de los rallys, pero el ritmo que se está imponiendo es el que es. ¿Quizás ha sobrepasado su límite en algunas ocasiones?

- Está claro que he cometido errores como en el Rally Comarca Norte, pero en Tenerife pasó algo raro con un subviraje imprevisto del coche, cosa que en la pasada anterior no había hecho. Y no es que haya sobrepasado los límites, pero si es verdad que el ritmo es muy muy alto, no puedes fallar en nada.

- Con el Skoda Fabia Rally2 se ha adaptado muy rápidamente para luchar por la cabeza, pero nunca ha tenido la misma unidad. ¿Se ha notado eso en sus resultados?

- Creo que no, es verdad que hemos utilizado dos unidades diferentes la Nº87 y la Nº83 que fueron las utilizadas el año pasado por Kayetanovic el año pasado en el WRC2. No hay prácticamente diferencias entre ellos.

- ¿Qué cambiaría en el Skoda para poder luchar en cada prueba de tú a tú con los demás?

- Es un coche muy completo, no cambiaría nada, es muy competitivo y permite mucho cuando está a tu gusto, es un coche bastante bueno para luchar por la victoria.

- Una mejora de una décima de segundo por kilómetro en un coche de carreras corresponde normalmente a mucho dinero. ¿Los presupuestos de cada equipo son clave para ser más rápidos en los rallys?

- El mejorar esa décima cuesta muchísimo dinero, y los dos equipos con los que estamos luchando ahora mismo, nos superan en bastante presupuesto. Somos un equipo más humilde y creo que es de bastante mérito poder estar a su nivel.

- Los copilotos son parte esencial de los equipos y Dani Sosa lo es en el suyo. Háblenos un poco de él.

- Para mí un buen copiloto es muy importante, es parte esencial del equipo. Dani prepara muy bien los rallys, con mucha experiencia. Llevamos dos temporadas juntos y aunque los últimos resultados no han sido buenos, intentaremos entre los dos cambiar esa dinámica.

- ¿En qué piensa de cara al año que viene? La situación no es la más ideal con todo lo que está pasando en La Palma, pero todo su equipo lo apoya al 100%.

- Ya estamos trabajando para el año que viene en la que habrán muchísimas novedades y que estamos preparando y planificando muy bien. Aunque bien es verdad que mis patrocinadores personales que son de la Isla de La Palma y aquí ya saben la situación que hay y habrá que sentarse a negociar nuevamente entendiendo la situación. Aunque mis patrocinadores principales como el Grupo Rivero y BP si quieren seguir apostando por el proyecto y en eso estamos trabajando.