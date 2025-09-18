La gesta de Barranquera I, a las bibliotecas y centros educativos

El Cabildo de Gran Canaria impulsa la difusión de 'Desde el terrero con memoria y dignidad' adquiriendo 600 ejemplares para su distribución

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:32

«Hoy bregan la memoria y el olvido». Con estas palabras del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, dio comienzoayer en el patio de la sede del Gobierno de la isla la presentación del libro Desde el terrero con memoria y dignidad. La gesta silenciosa, que narra la trayectoria vital y deportiva, siempre de la mano en su caso, de Manuel Trujillo, Pollo de la Barranquera I, importante figura del deporte vernáculo en Gran Canaria y elemento clave de su introducción en Cuba, faceta que reivindica el texto de su hermano José Trujillo.

La presentación contó con el calor de una parte significativa del mundo de la lucha en Gran Canaria, con la presencia incluso del afamado luchador Juan Espino, además de Álvaro Déniz, los presidentes federativos José Antonio Caballero y Enrique Rodríguez, además del cónsul de Cuba eb Canarias, Alejandro Padrón, entre otras muchas personas que no quisieron perderse la puesta de largo de una obra que «contribuirá a que sea el recuerdo quien se lleve finalmente la agarrada», como enfatizó Antonio Morales.

«Es una obra sencillita, pero quería dejar claras las injusticias que se cometieron con él», afirmó José Trujillo, que reconoció que le «temblaban las piernas» de la emoción, justamente en el acto donde se hacía más firme la memoria de su hermano. Los beneficios de la venta del libro irán destinados a Médicos del Mundo para sus acciones humanitarias en Gaza, en consonancia con el compromiso y la solidaridad de la que hizo gala en vida Barranquera I. Trujillo invitó a todos a leer unas páginas que resumen la pasión por la lucha.

La obra, editada por la editorial Canariasebook, ya está a la venta. Además, el Cabildo ha adquirido 600 ejemplares a través del Área de Presidencia que coordina Teodoro Sosa, para su distribución entre las bibliotecas públicas y centros educativos de Gran Canaria, contribuyendo así a la difusión pública del legado de Barranquera I.

«Debemos tener presente que la lucha canaria habla de nuestra forma de ser y estar en el mundo, en permanente adaptación a un entorno insular atlántico tan privilegiado como exigente», indicó el presidente insular.

«Ha llegado el momento», dijo, «de que triunfe la reivindicación del legado del Barranquera I, con una pardelera o con un toque por dentro, pero poniendo siempre por delante la justa difusión de su aportación a la lucha canaria en el archipiélago y, por supuesto, su papel crucial en su introducción en Cuba».

Morales recalcó que «con la misma voluntad de la que hacía gala en cualquier empresa, el Barranquera I se empeñó en llevar al Caribe una expresión nacida en un entorno insular cercano a África. Fue de hecho, una manifestación más de la evolución adaptativa de la cultura amazigh en Canarias»

Morales comentó también que Manuel Trujillo trasladó al deporte la misma pasión que puso en vida en la defensa de una sociedad más justa a través del activismo social, el sindicalismo o la formación, con lo que se construye un relato coherente entre la persona, el ciudadano y el deportista que sirve de ejemplo para las actuales generaciones.

En su turno de palabra, Juan Espino y Álvaro Déniz, que conocieron personalmente a Manuel Trujillo, y al que elogiaron encendidamente, destacaron su contribución a la lucha y se congratularon de la publicación de este libro.