16 fotos
El Cabildo de Gran Canaria se vuelca con el libro 'Desde el terrero con memoria y dignidad' sobre el legado del Pollo de La Barranquera I
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:06
Modo oscuro
Publicidad
- 1 Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima a Fontanales
- 2 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
- 3 75 personas apercibidas y 18 denuncias este martes por infracciones en las Dunas de Maspalomas
- 4 La Aemet da un respiro a Canarias mientras las islas continúan bajo un paraguas de tierra
- 5 Jornada lectiva del profesorado: Canarias ya aplica la rebaja anunciada por Sánchez
- 6 «No puede ser casualidad que Xi Jinping haya visitado Canarias tres veces»
- 7 Una mujer, a juicio por llegar a Lanzarote con droga valorada en 85.000 euros en su equipaje de mano
- 8 Luces y sombras en el primer día de obras en el recinto ferial de Arucas
- 9 Cazas, misiles y sistemas antidrones: Gando se convierte por unos días en el epicentro de la defensa aérea
- 10 Las Palmas de Gran Canaria debe 1,4 millones de euros en horas extras a sus policías y bomberos
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.