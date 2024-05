El United le arrebata la FA Cup al City

Daniel Panero Sábado, 25 de mayo 2024, 18:04 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El Manchester United dio la sorpresa este sábado en la FA Cup. El conjunto que dirige Erik ten Hag se impuso al Manchester City en la gran final del torneo más antiguo de Inglaterra y salvó los muebles en una temporada que estaba siendo para olvidar para los 'red devils'. Los goles de Garnacho y Mainoo castigaron al equipo de Pep Guardiola y dejan al técnico catalán del City con 'solo' la Premier League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes en el zurrón este curso.

Era el gran día en el fútbol inglés y se notaba. Trajes de gala, Gareth Southgate en la grada, el himno, Wembley a reventar y dos rivales que se conocen y se detestan. City y United, el rojo y el azul, uno al alza y el otro a la baja. Y es que los de Guardiola estaban a 90 minutos de firmar el doblete y los de Ten Hag, con un pie fuera, a 90 de ganar un título y una clasificación europea. Así que era un partido sin ambages, sin medias tintas. Guardiola puso todo su arsenal en liza y su homólogo neerlandés metió músculo en el centro del campo, con Amrabat, Mainoo y McTominay y con Bruno Fernandes como falso 9, por si había que echar una mano para cortocircuitar a los 'skyblue'.

Y lo lograron. Hace un año, Gündogan, en el mismo escenario, tardó 12 segundos en reventar la final de la Copa inglesa, un error que esta vez no iba a cometer el United'. Los de Ten Hag cedieron metros y obligaron al City a un ejercicio de paciencia que en esta ocasión no dio sus frutos. El City no tenía fluidez con la pelota, De Bruyne y Foden estaban enjaulados y Haaland, con pocos espacios, era presa del sistema. Así creció el United, que comenzó a ganar duelos y a mermar la moral de su rival. Cada balón largo era una pesadilla para el equipo de Guardiola, que empezó a ver cómo le temblaban las piernas.

Manchester City Ortega, Walker, Stones, Aké (Akanji, min. 46), Gvardiol, Rodri, Kovacic (Doku, min. 46), De Bruyne (Julián Álvarez, min. 57), Bernardo Silva, Foden y Haaland. 1 - 2 Manchester United Onana, Wan-Bissaka, Lisandro Martínez (Evans, min. 73), Varane, Dalot, Amrabat, Mainoo, McTominay (Mount, min. 93), Bruno Fernandes, Rashford (Hojlund, min. 74) y Garnacho (Lindelof, min. 93). Goles: 0-1: min. 30, Garnacho. 0-2: min. 39, Mainoo. 1-2: min. 87, Doku.

Árbitro: Andy Madley (Inglaterra). Tarjetas amarillas a Mainoo, McTominay y Julián Álvarez

Incidencias: Final de la FA Cup disputada en Wembley, ante 90.000 espectadores.

Solo así se explica que el City cayera del pedestal por errores propios. Gvardiol y Stefan Ortega no se entendieron en un balón largo y la casa quedó sin barrer y lista para que Garnacho, el más listo de la clase, empujara a placer el primero. La herida estaba abierta y lo sabía el United, que repitió la receta para doblar la ventaja. De nuevo un desplazamiento en largo y de nuevo Garnacho. El argentino se escoró y encontró en el área a Bruno Fernándes, quien, con un pase de genio, habilitó a Mainoo para que hiciera el segundo y rompiera todas las apuestas antes del descanso.

Tras la reanudación, la avalancha. El City tenía 45 minutos para resolver el desaguisado y Guardiola se lio la manta a la cabeza. Dio entrada a Akanji, Doku y Julián Álvarez y su equipo se volcó contra la portería rival. Doku y Kyle Walker ensancharon el terreno de juego y los jugadores de segunda línea comenzaron a pisar área. Foden no acertó a rematar un centro medido, Haaland disparó a la madera y Onana se lució con una parada de videojuego ante un misil de Kyle Walker. El campeón había tardado una hora en presentarse, pero ya estaba ahí y daba miedo.

El escenario no le era desconocido al City. Varane era Rudiger, Lisandro era Nacho y Onana era Lunin. Los de Guardiola estaban ante un muro similar al que el Real Madrid plantó en Champions, para disgusto de los 'skyblue', cada vez más frustrados. Julián Álvarez y Walker probaron fortuna y el premio del gol llegó, pero demasiado tarde. Doku recortó distancias en el 87' pero fue insuficiente para revalidar el título. El City pagó caros los despistes de la primera mitad, mientras que el United aguantó las embestidas y levantó una Copa que le sirve para salvar la temporada y lograr el billete para una Europa League que, dadas las circunstancias, sabe a gloria.