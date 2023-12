La UEFA exige rectificaciones al TJUE sobre la notificación del fallo de la Superliga

El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que abre la puerta a una futura Superliga y acusa a la UEFA y a la FIFA de «abuso de poder» sigue dando que hablar. Tanto que el organismo rector del fútbol europeo ha exigido por carta al tribunal luxemburgués que modifique su comunicado de prensa sobre la decisión por considerar que se magnifica el fallo para que parezca más relevante.

Según publica The Times, la UEFA insiste en que el fallo judicial no valida la Superliga y sus abogados han escrito al Tribunal de Justicia exigiendo que maticen la nota que enviaron a los medios de comunicación, alegando que no solo es «inexacta» sino que además «contradice la sentencia».

La misima, enviada al TJUE, dice que el comunicado de prensa, difundido con más o menos notoriedad a lo largo de todo el planea, no incluía la sentencia que aclaraba que las organizaciones deportivas pueden solicitar exenciones de las normas de competencia europeas si son de interés público.

'The Times' ha tenido acceso a la carta enviada por la UEFA, que reclama que los comunicados de prensa del TJUE «deben reflejar al menos fielmente el contenido real de la sentencia». «Si bien apreciamos que los comunicados de prensa no vinculan al tribunal, son el punto focal de la atención de los medios en casos de alto perfil, y dañan la percepción y reputación de la UEFA, dada la extrema gravedad del asunto».

El organismo presidido por el esloveno Aleksander Ceferin recuerda en su escrito al alto tribunal continental que «los comunicados también permanecen en el sitio web del tribunal. Además, en un caso de alto perfil como éste atraen mucha atención e influyen en la forma en que se percibe el caso. Pedimos, en consecuencia, que se asegure que el comunicado de prensa se modifique para reflejar con precisión la sentencia del tribunal».